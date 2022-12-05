Джамала встретилась с Джулией Робертс, Джорджем Клуни и Нэнси Пелоси в Вашингтоне

Знаменитость находится с туром в Америке.

Related video

Украинская певица Джамала поделилась в своем Instagram-аккаунте, что посетила церемонию награждения выдающихся музыкантов и актеров перед 45th Annual Kennedy Center Honors.

Звезда рассказала, что ей удалось пообщаться с Джорджем и Амаль Клуни, Джулией Робертс, спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, госсекретарем США Энтони Блинкеном, Боно и другими. По словам Джамалы, мировые знаменитости и влиятельные политики в ходе разговоров выражали поддержку Украине.

"Для меня это событие стало еще одним мероприятием, на котором я могу говорить об Украине. Чувствовала поддержку в каждом из разговоров! Не могу рассказать всего, но это были очень важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны. Каждый и каждый гордятся нашей борьбой. Одни из самых влиятельных людей Америки выражали свои слова поддержки для Украины. Это было важно услышать. Также важно видеть действия, и я надеюсь на то, что нам будут помогать и дальше. Будут с нами до конца, как сказал мне лично Энтони Блинкен", – поделилась деталями Джамала.

[ + – ] Джамала и Энтони Блинкен Фото: Instagram @jamalajaaa

Певица появилась на мероприятия в роскошном красном платье, которое дополнила элегантными аксессуарами и бежевыми туфлями на каблуке.

Напомним, во время официального визита в Великобританию Елена Зеленская, супруга украинского президента, встретилась с королем Карлом ІІІ.