Елена Зеленская в Лондоне встретилась с королем Карлом ІІІ

Монарх и первая леди Украины побывали в Украинском греко-католическом соборе в столице Великобритании, при котором действует центр, помогающий беженцам.

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Во время официального визита в Великобританию Елена Зеленская, супруга украинского президента, встретилась с королем Карлом ІІІ. Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская отметила, что для нее это была большая честь, встретиться с британским монархом.

[ + – ] Елена Зеленская встретилась с королем Карлом ІІІ в Лондоне Фото: instagram/olenazelenska_official

Король Карл посетил Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre.

"Это уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова для поддержки вынужденных переселенцев из Украины — недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше в Румынии", — отметила первая леди Украины.

[ + – ] Елена Зеленская встретилась с королем Карлом ІІІ в Лондоне

Елена Зеленская поблагодарила британского монарха от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. "Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба", — отметила Зеленская.

[ + – ] Елена Зеленская и король Карл ІІІ посетили The Ukrainian Welcome Centre при Украинском греко-католическом соборе Фото: instagram/olenazelenska_official

Напомним, Украинский греко-католический собор еще в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с общиной, поддерживают и утешают.

"Когда Россия перешла к тактике энергетического террора, мы поняли, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди и дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута", — написала первая леди, отметив, какую помощь и поддержку Украина получает от Великобритании: медицинское оборудование, пожарные автомобили и кареты скорой помощи, оборудование для восстановления инфраструктуры, в частности железнодорожной и энергетической и прочее.

"Сегодня, встречаясь с украинцами, я еще раз убеждаюсь: наших людей приютили друзья, чье welcome от всего сердца", — резюмировала Елена Зеленская.

Напомним, ранее она встречалась сразу с тремя королевами в Букингемском дворце. Встречу Елены Зеленской, иорданской королевы Рании и бельгийской королевы Матильды организовала королева-консорт Камилла.