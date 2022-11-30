Олена Зеленська у Лондоні зустрілася з королем Карлом ІІІ

Монарх та перша леді України відвідали Український греко-католицький собор у столиці Великобританії, при якому діє центр, який допомагає біженцям.

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Під час офіційного візиту до Великобританії Олена Зеленська, дружина українського президента, зустрілась із королем Карлом ІІІ. Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська зазначила, що для неї це була велика честь зустрітися з британським монархом.

[ + – ] Олена Зеленська зустрілася з королем Карлом ІІІ у Лондоні Фото: zelenska

Король Карл відвідав Український католицький собор у Лондоні, на території якого розташований і лондонський Ukrainian Welcoming Centre.

"Це вже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова для підтримки вимушених переселенців з України — нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше в Румунії", — зазначила перша леді України.

[ + – ] Олена Зеленська зустрілася з королем Карлом ІІІ у Лондоні

Олена Зеленська подякувала британському монарху від імені всіх українців за допомогу, яку Сполучене Королівство надає та надаватиме Україні. "Бо тут, у Лондоні, на кожному кроці, під час кожної зустрічі відчуваю, як міцніє ця підтримка і міцнішає наша дружба", — зазначила Зеленська.

Фото: zelenska

Фото: zelenska

[ + – ] Олена Зеленська та король Карл ІІІ відвідали The Ukrainian Welcome Centre при Українському греко-католицькому соборі Фото: zelenska

Нагадаємо, Український греко-католицький собор ще у серпні разом зі Спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватись, налагодити зв'язки з громадою, підтримують та втішають.

"Коли Росія перейшла до тактики енергетичного терору, ми зрозуміли, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тому я вдячна за те, що хоча б частина українців, особливо люди похилого віку та діти, можуть перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту", — написала перша леді, наголосивши, яку допомогу та підтримку Україна отримує від Великобританії: медичне обладнання, пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги, обладнання для відновлення інфраструктури, зокрема залізничної та енергетичної та інше.

"Сьогодні, зустрічаючись з українцями, я ще раз переконуюсь: наших людей прихистили друзі, чиє welcome від щирого серця", — резюмувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше вона зустрічалася одразу з трьома королевами у Букінгемському палаці. Зустріч Олени Зеленської, йорданської королеви Ранії та бельгійської королеви Матильди організувала королева-консорт Камілла.