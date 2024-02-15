"Первое общее фото": Алеся Бацман опубликовала редкое фото с Гордоном

Снимку более десяти лет. Алесю и Дмитрия сфотографировали на фоне ночного Тбилиси во время посещения парой Грузии.

Журналистка Алеся Бацман опубликовала первое общее фото со своим мужем — интервьюером Дмитрием Гордоном, сделанное 12 лет назад. Снимок Бацман разместила на своей странице в социальной сети Instagram в среду, 14 февраля.

На фотографии Алеся и Дмитрий позируют на фоне ночного города. Журналистка одета в черное пальто простого кроя с меховыми вставками. У женщины на этом фото сдержанный натуральный макияж и прическа в виде завитых локонов. Рядом с ней стоит Дмитрий Гордон в черном классическом пальто и с небесно-голубым шарфом на шее. В руке интервьюер держит очки.

"Помню это фото… Это первое наше общее фото, которое мы опубликовали в соцсетях. Тбилиси, вечер, больше 12 лет назад, день рождения нашего друга. Время летит, люблю до луны и назад", — подписала Алеся фотографию.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон сделали общее фото на фоне ночного Тбилиси Фото: Алеся Бацман / Instagram

Пользователи сети позитивно отреагировали на размещенную фотографию и сделали паре много комплиментов:

За 12 лет практически не изменились. Крутая пара.

Всего Вам лучшего. Пусть Вам везет.

Вы прекрасная пара.

Любви вам нежной.

Счастья вам и любви на долгие-долгие годы!!! Вы прекрасные ребята.

Умница да еще и красавица, то редкое сочетание! Счастья вам и любви ребята на долгие годы.

К слову, на странице Алеси Бацман были и негативные комментарии. Но практически все они были связанны с российско-украинской войной и написаны людьми, поддерживающими ВС РФ.

Напомним, несколько ранее Дмитрий Гордон опубликовал редко фото и рассказал, как начинал карьеру журналиста. Украинский интервьюер в 1985 году поговорил с самим Олегом Блохиным, который в то время практически не общался с журналистами. Пользователи соцсети оценили этот успех Гордона.

А в начале октября 2023 года Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото с супругой Алесей Бацман в день ее рождения. Телеведущей тогда исполнилось 39 лет.