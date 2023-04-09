Болезнь и гражданство США: Дмитрий Гордон рассказал, почему его сыновья не на войне (видео)

У журналиста есть четыре дочери и три совершеннолетних сына. Однако никто из них не защищает Украину на фронте.

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Известный украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН", Дмитрий Гордон отвечая на вопросы ведущей во время интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм" назвал главные причины, по которым его три сына не защищают Украину на фронте против российской агрессии.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому сейчас 55 лет, имеет семерых детей от трех браков. Старшие сыновья Гордона Ростислав (родился в 1992 году) и Дмитрий (родился в 1995 году) появились в первом браке журналиста, а Лев (родился в 2001 году) – во втором. Также в этом браке появилась дочь Елизавета. С третьей женой, журналисткой Алесей Бацман, у Гордона родилось трое дочерей – Санта, Алиса и Лиана.

Во время интервью ведущая задала вопрос от пользователя: "Почему ни один из сыновей Гордона воюет на фронте?".

Гордон объяснил, что Ростилав, старший сын, имеет очень тяжелое заболевание.

"С ним не то, что что на фронт, ему жить с ним тяжело", — сказал Гордон.

В отношении Дмитрия и Льва, журналист заявил, что оба его сына родились за пределами Украины, а Лев вообще является гражданином США.

"Они оба живут в Америке много лет. Один в Англии учился еще в школе, потом в университете в Англии. Они родились не в Украине", — сказал Гордон.

Известно, что Ростислав является выпускником Киевского института международных отношений, а Дмитрий – Музыкального колледжа Беркли в Бостоне.

Напоминаем, что еще в декабре прошлого года, Дмитрий Гордон заявил, что украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк распространяет о нем неправдивую информацию, которая полностью совпадает с российской пропагандой.

Также напоминаем, что в марте прошлого года Следственный комитет РФ завел на Дмитрия Гордона дело по трем статьям. По мнению российской стороны украинский журналист призывал к "развязыванию агрессивной войны и экстремистским действиям".

В апреле 2021 года, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Дмитрий Гордон заявлял о том, что готов идти на фронт воевать. Тогда журналист говорил, что если его призовут в армию, то "других вариантов не будет".