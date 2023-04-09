Хвороба та громадянство США: Дмитро Гордон розповів, чому його сини не на війні (відео)

У журналіста є чотири доньки та троє повнолітніх синів. Проте, ніхто з них не захищає Україну на фронті.

Related video

Відомий український журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН", Дмитро Гордон, відповідаючи на запитання ведучої під час інтерв'ю для YouTube-каналу "И Грянул Грэм", назвав головні причини, через які його три сини не захищають Україну на фронті проти російської агресії.

Український журналіст Дмитро Гордон, якому зараз 55 років, має сімох дітей від трьох шлюбів. Старші сини Гордона Ростислав (народився 1992 року) та Дмитро (народився 1995 року) з'явилися у першому шлюбі журналіста, а Лев (народився 2001 року) – у другому. Також у цьому шлюбі з'явилася донька Єлизавета. З третьою дружиною, журналісткою Олесею Бацман, у Гордона народилося троє доньок – Санта, Аліса та Ліана.

Під час інтерв'ю ведуча задала запитання від користувача: "Чому жоден із синів Гордона воює на фронті?".

Гордон пояснив, що Ростилав, старший син, має дуже тяжке захворювання.

"З ним не те, що на фронт, йому жити з ним важко", — сказав Гордон.

Щодо Дмитра та Лева, журналіст заявив, що обидва його сини народилися за межами України, а Лев взагалі є громадянином США.

"Вони обоє живуть в Америці багато років. Один в Англії навчався ще в школі, потім в університеті в Англії. Вони народилися не в Україні", — сказав Гордон.

Відомо, що Ростислав є випускником Київського інституту міжнародних відносин, а Дмитро – Музичного коледжу Берклі у Бостоні.

Нагадуємо, що ще у грудні минулого року Дмитро Гордон заявив, що український бізнесмен, президент футбольного клубу "Інгульець" Олександр Поворознюк поширює про нього неправдиву інформацію, яка повністю збігається з російською пропагандою.

Також нагадуємо, що у березні минулого року Слідчий комітет РФ завів на Дмитра Гордона справу за трьома статтями. На думку російської сторони український журналіст закликав до "розв'язання агресивної війни та екстремістських дій".

У квітні 2021 року ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Гордон заявляв про те, що готовий йти на фронт воювати. Тоді журналіст говорив, що якщо його призовуть до армії, то "інших варіантів не буде".