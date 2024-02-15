Трендовый макияж 2024 года: 3 идеи, которые стоит попробовать

Женский макияж — это своего рода самовыражение и совершенствование внешности. Чаще всего женщины наносят макияж, чтобы подчеркнуть естественную красоту, поправить определенные недостатки кожи или чтобы создать смелый образ для особых случаев.

Конечно макияж является индивидуальным процессом, в зависимости от предпочтений и особенностей кожи каждой женщины. Однако, все же существуют тренды макияжа, к которым лучше всего прислушиваться, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Фокус подготовил подборку трендовых вариантов макияжа, которые будут актуальны в 2024 году.

Золотой час

Макияж "Золотой час" это техника макияжа, которая придает лицу сияющий, естественный вид с использованием тепло-золотистых оттенков. Идея заключается в том, чтобы создать макияж, который напоминает ту самую теплую, приглушенную гамму.

Чтобы создать макияж Золотого часа, можно использовать тепло-песчаный, бронзовый, золотистый и персиковый оттенки на глазах, губах и скулах для достижения естественного, свежего и нейтрального вида. Также можно использовать блестки или хайлайтеры, чтобы добавить блеск и подсветить определенные части лица.

Голубой

Макияж с голубыми оттенками будет достаточно популярным и трендовым вариантом в мире макияжа в 2024 году. Конечно он сможет иметь различные вариации, от нежных оттенков голубого до насыщенного синего.

Спокойно можете попробовать сделать акцент на глазах с помощью голубых оттенков теней, а также добавить голубой карандаш для глаз или подчеркнуть контур нижней ресницы. Также можно экспериментировать со стрелками, делая их голубым. Чтобы завершить макияж можно добавить легкий розовый или нюдовый оттенок помады.

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Среди вариантов голубого макияжа может быть смоки айс. Для этого понадобится подводка с голубым оттенком, ею выделите контур глаз, а затем растушуйте ее для создания волшебного задымленного эффекта. Добавьте небольшое количество голубых теней на веки, чтобы сделать эффект более насыщенным.

Также можно попробовать вариант макияжа "Морская волна". Для этого вам понадобится голубой оттенок теней, чтобы создать градиентный эффект на веках, начиная с насыщенных оттенков на внешнем углу глаз и постепенно переходя к светлым оттенкам ближе к внутреннему углу. Завершить макияж нужно тонко подведя низ глаза и подкрасив ресницы тушью.

Как вариант можно делать акцент на внутренний уголок. Для этого нанесите голубые тени на внутренний уголок глаз, чтобы подчеркнуть и визуально увеличить глаза. Сочетайте их с нейтральными тенями на веках и подкрасьте ресницы тушью.

Нюд

И конечно не стоит забывать о нюдовом макияже, который уже несколько сезонов остается в тренде. Он подчеркивает естественную красоту лица и создает вид будто женщина "без макияжа".

Основные черты нюдового макияжа — свежий и здоровый вид кожи, нейтральные тона на глазах и губах и минимальное использование силуэтных средств.

Чтобы создать нюдовый макияж, можно использовать бежевые, пудровые, естественные и персиковые оттенки на веках, легкий фон де тен, нюдовый румянец, прозрачный блеск для губ и естественную форму бровей.

Этот тренд подходит для любого типа кожи и цвета волос, придавая естественный и сияющий вид. Благодаря своей универсальности, нюдовый макияж является популярным вариантом, который подходит для разных событий и стилей.

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