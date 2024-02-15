Принцесса Евгения показала милые фото с мужем

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк в браке уже более пяти лет, и их чувства остаются такими же крепкими, как в день свадьбы. Королевская особа не устает это подчеркивать.

Племянница короля Великобритании Чарльза III принцесса Евгения не часто балует своих подписчиков в соцсетях романтическими снимками, однако в День святого Валентина она сделала исключение и поделилась кадрами с мужем Джеком Бруксбэнком.

На одном фото пара позирует на диване на открытом воздухе. Супруги выглядят расслабленными и улыбаются. Евгения дополнила снимок сердечками.

Романтика от принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Фото: Instagram/Princess Eugenie

А вот на втором снимке королевская особа примерила футболку с принтами лица своего мужа и очки в форме сердечек.

Принцесса Евгения в фктболке с изображением мужа Фото: Instagram/Princess Eugenie

Несмотря на то, что последние месяцы были для принцессы тяжелыми, в частности из-за диагноза матери, она все же нашла время отметить День влюбленных и признаться в чувствах мужу.

Джек во всем поддерживает жену и обожает двух сыновей: Августа, которому недавно исполнилось три года, и Эрнеста, родившегося в мае 2023 года. Недавно у Августа был день рождения, и по этому поводу Евгения поделилась семейными фотографиями, на одной из которых Август обнимал своего младшего брата Эрнеста, сидя на руках у матери.

"С третьим днем рождения, наш дорогой Оги. Навсегда сила природы и вечно смеяться вместе с тобой", – подписала она кадры.

О том, что у Сары Фергюсон рак кожи, стало известно недавно. Заболевание было обнаружено после удаления нескольких родинок, когда герцогиня Йоркская лечилась от рака груди в июне 2023 года. Одна из родинок оказалась злокачественной.

Ранее Фокус писал, что принцесса Евгения рассказала, какую вещь ей с кузенами не разрешали делать.