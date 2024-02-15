Питание при гриппе и простуде: 7 продуктов для кишечника, которые помогут выздороветь

При признаках простуды и гриппа важно вовремя обращаться к врачу, но помимо назначений, поддержать организм во время болезни помогут определенные продукты.

Во время болезни, особенно если она сопровождается повышенной температурой, очень важно питать свой организм продуктами, которые не только обеспечивают комфорт, но и поддерживают общее состояние здоровья. Кишечник играет важную роль в нашей иммунной системе, и поддержание его здоровья имеет первостепенное значение во время болезни. Лихорадка часто сопровождает вирусные или бактериальные инфекции, поэтому узнайте о том, какие полезные для кишечника продукты могут помочь укрепить иммунный ответ и облегчить дискомфорт, связанный с повышенной температурой. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Йогурт

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Пробиотики — это полезные бактерии, которые способствуют здоровью кишечника. Йогурт, особенно сорта с живыми культурами, может добавить эти полезные микробы в ваш кишечный микробиом, потенциально повышая способность организма бороться с инфекциями. Исследование, проведенное в Корее, подтвердило, что употребление йогурта, богатого пробиотиками, улучшает реакцию организма на респираторную вирусную инфекцию.

Костный бульон

Согласно исследованию, опубликованному в журнале MDPI "Nutrients", костный бульон, наполненный необходимыми питательными веществами, не только увлажняет, но и обеспечивает организм аминокислотами, поддерживающими иммунитет. Легкоусвояемость бульона делает его мягким вариантом для тех, кто борется с повышенной температурой.

Имбирный чай

Фото: Freepik

Это известный вариант лечения лихорадки. Имбирь известен своими противовоспалительными свойствами, поэтому во время болезни, заварите успокаивающий чай, погрузив кусочки свежего имбиря в горячую воду. Эта смесь может помочь облегчить тошноту и поддержать пищеварение, что делает ее идеальным выбором во время болезни.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, например, квашеная капуста, содержат большое количество пробиотиков. Добавление их в свой рацион может способствовать формированию разнообразной и здоровой кишечной микробиоты, способствуя повышению иммунитета. Это также подтвердили исследователи из Стэнфорда, обнаружившие, что питание, богатое ферментированными продуктами, в течение 10 недель увеличивает разнообразие микробиома и поддерживает иммунную функцию.

Травяные чаи с ромашкой

Ромашковый чай известен своим успокаивающим действием и может помочь облегчить дискомфорт, связанный с лихорадкой. Его мягкий вкус и успокаивающие свойства делают его отличным выбором для увлажнения во время болезни.

Бананы

Фото: Freepik

Легко усваиваемые и нежные для желудка бананы являются хорошим источником электролитов и калия. Эти качества делают их пригодными для восполнения питательных веществ, потерянных во время потоотделения, вызванного лихорадкой.

Пюре из сладкого картофеля

Сладкий картофель, наполненный витаминами и минералами, нежный для желудка и может обеспечить необходимые питательные вещества во время лихорадки. Представители Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана сообщили, что батат является отличным источником витаминов А, В6, С, калия и клетчатки. Разомните его, чтобы получить нежный и питательный гарнир.

Добавление в рацион во время болезни продуктов, полезных для кишечника, может способствовать вашему скорейшему выздоровлению и восстановлению организма.

Напомним, 3 главных мифа о простуде и гриппе, которые могут разрушить ваше здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что, добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.