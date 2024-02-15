"Цвет крови украинцев": в МИД призвали запретить помаду популярного бренда из-за связи с РФ

Инцидент произошел из-за помады MAC Cosmetics в оттенке Russian Red. Его одна из основательниц книжного издательства "Книголав" Светлана Павелецкая ассоциировала не с красотой, а с войной в Украине.

МИД Украины призвал канадский бренд MAC Cosmetics запретить помаду, оттенок которой называется Russian Red ("Русский красный"). Соответсвующее сообщение появилось на официальной странице профильного министерства в соцсети Х (ранее — Twitter) в среду, 14 февраля.

"Русский красный" — название популярного оттенка MAC Cosmetics. Однако дело вовсе не в красоте или любви. Это цвет крови украинцев, которых Россия убивает каждый день. Это настоящий цвет войны, который никто никогда не должен пережить", — говорится в сообщении от имени Министерства иностранных дел Украины.

В МИД Украины возмутились политикой производителя косметики MAC Cosmetics Фото: Скриншот

Свой пост в МИД проиллюстрировали коллажем одной из основательниц книжного издательства "Книголав" Светланы Павелецкой. Его женщина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Павелецкая считает, что настоящий "Русский красный" - это оттенок крови раненых и убитых ВС РФ украинцев Фото: Светлана Павелецкая/ Instagram

Павелецкая написала пост о том, к чему неожиданно привел ее поиск идеальной помады.

"Моя история о том, как в поисках идеальной красной помады все пути вели к известному бренду MAC с идеальным красным", — написала украинка.

Светлана Павелецкая объяснила, что "Russian red" – это название, которое до сих пор имеет культовый оттенок губной помады от бренда MAC Cosmetics. Для украинского рынка продукт сняли с производства, но по всему миру яркая красная помада от МАС по-прежнему продается под названием "Russian red".

"За два года войны, мы как никогда осознали, как выглядит russian red — и это название приобрело совсем другой смысл. Ибо russian red – это не тон помады, которую женщина должна наносить на свои губы. Это тысячи жизней украинцев. Это сотни потерянных детей. Это тысячи людей, которые теперь бездомные. Это гражданские пленники. Это военные пленники. Возможно нам нужно объяснить компании какой он настоящий — russian red?" — написала Павелецкая.

Светлана Павелецкая написала о том, как в поиске идеальной помады для себя наткнулась на оттенок с двухзначным теперь для каждого украинца названием "Russian red" Фото: Скриншот

В комментариях ее инициативу поддержали десятки пользователей соцсети, оставив следующие комментарии:

Очень сильный месседж к производителю косметики. Какая вы молодец, что не прошли мимо этого! И какое же это лицемерие – снять с продаж у нас, но дальше продавать в мире под этим названием.

На самом деле скандал с названием этой помады начался сразу же после 24.02. И будто бы MAC пообещал дать помаде другое название. Но, судя по всему, они решили, что оно само собой пройдет.

Пока этот russian red не пришел в их дома, они не осознают.

Шок и онемение! Украина с миром в разных реальностях проживают свои истории.

Благодарю вас. Интересно, как оно, покупать и носить russianred, или те, кто это покупает, живут в вакууме?

Как сильно!

В комментариях украинцы были шокированы тем, что мировой бренд косметики позволил себя использовать неоднозначное название для своего продукта на фоне войны в Украине Фото: Светлана Павелецкая/ Instagram

Отметим, что MAC cosmetics — это канадский косметический бренд, основанный в Торонто в 1984 году Фрэнком Тосканом и Фрэнком Анджело. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке после того, как в 1996 году она стала дочерней компанией Estée Lauder Companies. Аббревиатура MAC расшифровывается как Make-up Art Cosmetics. Продукция компании изначально предназначалась для профессионалов в области макияжа, но продавалась по всему миру.

Напомним, в начале марта 2023 года Louis Vuitton попал в новый скандал из-за символики, схожей с эмблемой российских оккупантов. Французский модный дом, представляя новую женскую коллекцию на Неделе моды в Париже, выпустил видеоролик, в котором украинцы усмотрели негласную поддержку РФ и "ДНР" — хотя красный, синий, белый цвета присутствуют как на флаге Франции, так и на триколоре РФ.

Кроме того в конце июля 2022 года Louis Vuitton после скандала из-за украшений с символом Z представил ремень с голубем мира. Переосмысленная буква V на монограме пряжки – один из последних приветов Вирджила Абло, креативного директора Louis Vuitton, скончавшегося от рака в ноябре прошлого года.