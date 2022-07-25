Louis Vuitton после скандала из-за украшений с символом Z представил ремень с голубем мира

Переосмысленная буква V на монограме пряжки – один из последних приветов Вирджила Абло, креативного директора Louis Vuitton, скончавшегося от рака в ноябре прошлого года.

Французский дом моды Louis Vuitton, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров премиум-класса, представил одно из последних творений покойного креативного директора Вирджила Абло: двусторонний ремень LV Dove 40 мм, где на пряжке с монограмой LV вместо V изображен голубь мира.

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Ремень был создан для коллекции осень-зима 2023.

Фото: Instagram/Louis Vuitton

Голубь на пряжке размещен так, что его крылья повторят букву V. В клюве он держит оливковую ветвь, символ мира и невинности во многих культурах. Пряжки созданы в золотом и серебряном вариантах.

Стоит ремень $600 долларов и продается в коричневых и серых цветах.

По информации дома, голубь мира – не последнее, что оставил в наследство Абло. Вскоре будут представлены и другие его творения.

Вирджил Абло, который отвечал за создание мужской линии бренда Louis Vuitton, а также был исполнительным директором и основателем итальянского бренда Off-White, скончался в конце ноября прошлого года. Причиной его смерти стала аггрессивная форма рака – сердечная ангиосаркома. Менее чем через двое суток после шокирующего известия о смерти 41-летнего дизайнера на пристани Майами прошел памятный показ его последней коллекции.

Напомним, бренд Louis Vuitton угодил в скандал из-за буквы Z. Оскароносная актриса Алисия Викандер появилась в рекламе новой коллекции украшений из серии Volt. Причиной для негодования стало графичное изображение на украшениях, символизирующее молнию и разряд электричества, а также слившиеся инициалы бренда (буквы L и V). В итоге получился символ, поразительно напоминающий букву Z, ставшую символом, которым ВС РФ маркируют военную технику, убивающую украинцев в войне с 24 февраля.