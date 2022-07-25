Louis Vuitton після скандалу через прикраси із символом Z представив ремінь із голубом миру

Переосмислена буква V на монограмі пряжки — один з останніх привітів Вірджила Абло, креативного директора Louis Vuitton, який помер від раку минулого листопада.

Французький дім моди Louis Vuitton, що спеціалізується на виробництві валіз та сумок, модного одягу, парфумерії та аксесуарів преміум-класу, представив одне з останніх творів покійного креативного директора Вірджила Абло: двосторонній ремінь LV Dove 40 мм, де на пряжці з монограмою LV замість V зображений голуб миру.

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Ремінь створили для колекції осінь-зима 2023 року.

Фото: Instagram/Louis Vuitton

Голуб на пряжці розміщений так, що його крила повторюють букву V. У дзьобі він тримає оливкову гілку, символ миру та невинності у багатьох культурах. Пряжки створені у золотому та срібному варіантах.

Коштує ремінь $600 доларів і продається в коричневих та сірих кольорах.

За інформацією дому, голуб миру — не останнє, що залишив у спадок Абло. Незабаром будуть представлені й інші його витвори.

Вірджил Абло, який відповідав за створення чоловічої лінії бренду Louis Vuitton, а також був виконавчим директором та засновником італійського бренду Off-White, помер наприкінці листопада минулого року. Причиною його смерті стала агресивна форма раку — серцева ангіосаркома. Менш ніж через дві доби після шокуючого повідомлення про смерть 41-річного дизайнера на пристані Маямі пройшов пам'ятний показ його останньої колекції.

Нагадаємо, бренд Louis Vuitton потрапив у скандал через букву Z. Оскароносна актриса Алісія Вікандер з'явилася в рекламі нової колекції прикрас із серії Volt. Причиною для обурення стало графічне зображення на прикрасах, що символізує блискавку і розряд електрики, а також ініціали бренду, що злилися (літери L і V). У результаті вийшов символ, який напрочуд нагадує букву Z, що стала символом, яким ЗС РФ маркують військову техніку, яка вбиває українців у війні з 24 лютого.