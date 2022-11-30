Русские березы в Dior. Скандальный кампейн и его последствия

Модный дом выпустил очень странный рекламный кампейн, вдохновленный то ли Россией, то ли русской культурой.

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Модный дом Dior презентовал свою новую коллекцию "CRUISE 2023". Однако зимняя часть представленной коллекции вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях.

В Twitter и Instagram разгорелся очередной скандал из-за того, что подписчики увидели в дизайне, предложенном Dior, "русские мотивы".

На официальном сайте Модного дома в описании коллекции об использовании дизайнером именно русского стиля ничего не говорится, а совсем даже наоборот.

"Для Марии Грации Кьюри круизная коллекция Dior 2023 — это путешествие, полное откровений, воображения и размышлений, где встречаются наследие и изобретательность. Символом этой линии является La Capitana, имя, данное Кармен Амайя, которая воплощает в себе самую суть фламенко. Откройте для себя эту серию беспрецедентных творений, воспевающих многообразие представлений о женственности", — говорится в описании коллекции "CRUISE 2023".

Однако на официальной странице компании в Twitter в описании к рекламному видеоролику, Dior приглашает совершить путешествие в тундру.

"Отправляйтесь вместе с Dior в тундру в этот праздничный сезон и откройте для себя пронзительные силуэты из коллекции #DiorCruise 2023 от Марии Грации Кьюри", — говорится в твите.

Тундра есть не только на территории страны-агрессора России, но и в Канаде, США, а само слово происходит от финского "tunturi", что означает "безлесная, голая возвышенность".

Кроме того "русские мотивы" пользователи увидели в высоких сапогах, сине-белых узорах, кружевах и хороводах.

Авторы некоторых комментариев обвинили Модный дом Dior в косвенной поддержке России.

"Как не стыдно Dior рекламировать страну, которую ЕС признал страной террористом?" — возмутились комментаторы.

Другие интернет-пользователи согласились с тем, что "российские мотивы" в рекламе прослеживаются, но подчеркнули, что не считают это поводом для критики и считать рекламу "пророссийской" будет преувеличением.

Сама компания Dior еще никак не комментировала ситуацию. Однако не принимать во внимание и не учитывать происходящие в Украине при создании масштабного дорогостоящего кампейна — равносильно хайпу на людском горе.

Ранее похожую съемку на фоне берез продемонстрировал люксовый французский бред Louis Vuitton.

Напомним, китайские студенты в Торонто и Париже протестовали против бренда Dior, обвиняя Модный дом в культурной апроприации.

Также Фокус писал, что Louis Vuitton раскритиковали за коллекцию украшений с символом, напоминающим Z — символ российских оккупантов в войне против Украины.