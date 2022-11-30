Російські берези в Dior. Скандальний кампейн і його наслідки

Модний будинок випустив дуже дивний рекламний кампейн, натхненний чи то Росією, чи то російською культурою.

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Модний дім Dior презентував свою нову колекцію "CRUISE 2023". Проте зимова частина представленої колекції викликала неоднозначну реакцію у соціальних мережах.

У Twitter та Instagram спалахнув черговий скандал через те, що підписники побачили в дизайні, запропонованому Dior, "російські мотиви".

На офіційному сайті Модного дому в описі колекції про використання дизайнером саме російського стилю нічого не говориться, а навіть навпаки.

"Для Марії Грації К'юрі круїзна колекція Dior 2023 — це подорож, сповнена одкровень, уяви і роздумів, де зустрічаються спадщина і винахідливість. Символом цієї лінії є La Capitana, ім'я, дане Кармен Амая, яка втілює в собі саму суть фламенко. Відкрийте для себе цю серію безпрецедентних витворів, що оспівують різноманіття уявлень про жіночність", — йдеться в описі колекції "CRUISE 2023".

Однак на офіційній сторінці компанії в Twitter в описі рекламного відеоролика, Dior запрошує здійснити подорож до тундри.

"Вирушайте разом із Dior у тундру цього святкового сезону та відкрийте для себе пронизливі силуети з колекції #DiorCruise 2023 від Марії Грації К'юрі", — йдеться у твіті.

Тундра є не лише на території країни-агресора Росії, а й у Канаді, США, а саме слово походить від фінського "tunturi", що означає "безлісова, гола височина".

Крім того, "російські мотиви" користувачі побачили у високих чоботях, синьо-білих візерунках, мереживах і хороводах.

Автори деяких коментарів звинуватили Модний дім Dior у непрямій підтримці Росії.

"Як не соромно Dior рекламувати країну, яку ЄС визнав країною терористом?" — обурилися коментатори.

Інші інтернет-користувачі погодилися з тим, що "російські мотиви" в рекламі простежуються, але наголосили, що не вважають це приводом для критики і вважати рекламу "проросійською" буде перебільшенням.

Сама компанія Dior ще не коментувала ситуацію. Однак не брати до уваги і не враховувати те, що відбувається в Україні під час створення масштабного дорогого кампейну, — рівносильно хайпу на людському горі.

Раніше схожу зйомку на тлі беріз продемонструвала люксовий французький бренд Louis Vuitton.

Нагадаємо, китайські студенти в Торонто та Парижі протестували проти бренду Dior, звинувачуючи Модний дім у культурній апропріації.

Також Фокус писав, що Louis Vuitton розкритикували за колекцію прикрас із символом, що нагадує Z — символ російських окупантів у війні проти України.