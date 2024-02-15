"Барби в путинском вкусе": у президента РФ появилась молодая любовница, — СМИ (фото, видео)

Екатерина Мизулина известно своей антиукраинской позицией и наступлениями на свободу слова в России. 29 января 2024 года Мизулина включена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушения прав человека

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина может оказаться новой любовницей президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале ТСН.

По словам журналистов, первыми о том, что у российского лидера повилась новая любовница написал Telegram-канал "Кремлевская табакерка", где часто появляется информация личного характера, "слитая" чиновниками разных рангов. В качестве обоснования опубликованной информации росмедиа наводит следующий пример.

"Есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной и успокаивал ее", — говорится в сообщении.

Кроме того информацию подтвердила и российская активистка, а также глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Екатерина Мизулина даже внешне подходит под типаж женщин, которые всегда нравились Владимиру Путину.

"Катя Мизулина в путинском вкусе абсолютно. Барби, ему всегда такое подходило", — сказала Романова.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерине Мизулиной сейчас 39 лет. Она родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле (современная РФ). Дочь сенатора Елены Борисовны Мизулиной, известной своей антиукраинской позицией.

Мизулина в 2004 году она окончила Школу восточных и африканских исследований Лондонского университета по направлению "история искусств и индонезийский язык", а в 2010 году — Институт стран Азии и Африки МГУ. Еще до этого начала работать переводчиком с китайского языка в составе официальных российских делегаций в Китае. В 2017 году назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета".

Мизулина выступает за цензуру в интернете, за штрафы и другие санкции в адрес СМИ и социальных сетей. В июне 2021 года Мизулина обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов" российского рэп-исполнителя Элджея. 10 июня 2021 года Мизулина объявила, что против журналиста Юрия Дудя заведено дело о пропаганде наркотиков. Возглавляемая ей "Лига безопасного интернета" усмотрела пропаганду наркотиков в двух интервью — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

Мизулина неоднократно призывала уничтожить украинцев, называя их "нацистами" и "бандеровцами"

4 апреля 2022 года Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить Википедию на предмет уголовного преступления в связи c распространением информации о вторжении России в Украину.

В своем выступлении 26 мая 2022 года в МИА "Россия сегодня" Мизулина назвала уехавших из России граждан, не согласных с вторжением, "кукарекающими петухами", а их отъезд из страны — очищением от нежелательных граждан. Она также выступила в поддержку иска Министерства юстиции России в Верховный суд с требованием признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретить его деятельность на территории России.

Российские инсайдеры утверждают, что Екатерина Мизулина обладает тем типом внешности, который особо привлекает Владимира Путина

На встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге 6 февраля 2024 года заставила публично извиняться студента, который поставил под сомнение необходимость срочной службы в армии под угрозой возбуждения уголовного дела о дискредитации армии.

29 января 2024 года Мизулина включена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушения прав человека и "серьезные и систематические нарушения свободы выражения мнений".

Екатерина Мизулина известна в РФ посяганиями на свободу слова и права человека

Напомним, в начале мая 2022 года СМИ писали о том, что любовница Владимира Путина Алина Кабаева родила ему двоих детей. По информации журналистов, первый ребенок Путина от российской гимнастки родился в 2015 году, а второй — в 2019-м. Первенец-мальчик родился в швейцарской клинике, а вторые роды прошли в России.