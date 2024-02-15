Меган Маркл впервые за долгое время надела свое обручальное кольцо
Жена принца Гарри не носила свое кольцо за 140 тысяч фунтов уже девять месяцев. По слухам, оно было в ремонте.
Меган Маркл впервые за девять месяцев появилась на публике со своим обручальным кольцом с бриллиантом из Ботсваны. Ранее сообщалось, что она не носила кольцо за 140 тысяч фунтов якобы потому, что оно было в ремонте, потому что "оправа расшаталась". Об этом пишет Daily Mail.
Меган Маркл днем ранее сопровождала принца Гарри на горнолыжном курорте Уистлер в Британской Колумбии. Там пара оценивала подготовку к Играм непокоренных, так как в следующий раз в программу соревнований войдут и зимние виды спорта, а этот горнолыжный курорт будет использоваться в качестве тренировочного лагеря к Играм непокоренных в следующем году.
Пока принц Гарри тестировал лыжи для людей с инвалидностью, его жена делала фото и общалась с журналистами.
Для выхода на лыжный склон Меган Маркл выбрала эффектный зимний наряд. Она надела стеганое кремовое пальто от Calvin Klein стоимостью 295 долларов поверх кашемирового джемпера от CO за 695 долларов.
А чтобы не замерзнуть на морозе, герцогиня Сассекская надела пару меховых ботинок от Sorel, получивших необычное название "Жанна Арктическая" и вязаную шапочку.
Тем не менее, потрясающее кольцо герцогини привлекло больше внимания. И вместо того, чтобы прикрыть руки перчатками, она с гордостью демонстрировала кольцо на пальце.
Меган не носила его с мая 2023 года. Не надевала на премьеру фильма о Бобе Марли на Ямайке и на гала-концерте Variety’s Power of Women в ноябре 2023 года. Инсайдеры сообщили, что оправа кольца расшаталась и оно нуждалось в ремонте.
Напомним, принц Гарри сделал предложение Меган в ноябре 2017 года, подарив кольцо из цельного желтого золота с тремя бриллиантами, но с тех пор Меган внесла в дизайн несколько изменений. Его стоимость – около 140 тысяч фунтов, но его сентиментальная ценность, несомненно, намного больше.
Ранее Гарри рассказывал о создании кольца Меган с помощью ювелиров Cleave and Company.
В индивидуальном дизайне был использован один бриллиант родом из Ботсваны (куда пара отправилась на второе свидание) и два камня поменьше из коллекции принцессы Дианы.
"Кольцо сделано из желтого золота, потому что оно нравится Меган. Основной камень я привез из Ботсваны, а маленькие бриллианты с обеих сторон — из ювелирной коллекции моей матери, чтобы быть уверенным, что она будет с нами всегда", — рассказывал принц.
Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала свои обручальные кольца. У нее их 15. Дэвид Бекхэм решил, что одного кольца будет недостаточно.