"Это пугало": первый муж Анджелины Джоли рассказал, как пытался добиться ее расположения

Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли связали себя узами брака в 1996 году, а затем расстались 18 месяцев спустя.

Джонни Ли Миллер однажды совершил сумасшедший трюк, пытаясь произвести впечатление на свою девушку Анджелину Джоли, прежде чем он стал знаменитым, сообщает Мirror.

Актер пытался добиться расположения голливудской звезды в 1990-х годах, еще до того, как его имя стало нарицательным благодаря популярному фильму Дэнни Бойла "На игле". В недавнем интервью он объяснил, что этот безумный опыт он получил благодаря Джоли.

Джонни Ли Миллер — первый муж Анджелины Джоли Фото: Википедия

Она предложила выпрыгнуть из самолета в Калифорнии и заказала посещение парашютной школы. Джонни согласился на прыжок, который поверг его в ужас.

"Я встречался с молодой девушкой по имени Анджелина, и она сказала: "Давай сделаем что-нибудь интересное на этих выходных" и "Почему бы нам не поехать в Хемет, это недалеко от Лос-Анджелеса, и не выпрыгнуть из самолета?" Я подумал: "Да, конечно, звучит здорово", — поделился актер.

Миллер добавил: "Она была крута, как огурец, бесстрашная эта женщина. Так, мы совершили прыжок в тандеме. Я не собираюсь лгать, меня это пугало, но я все равно это сделал".

Анджелина Джоли с первым мужем Джонни Ли Миллером Фото: Getty Images

Такие экстремальные развлечения совсем не понравились Миллеру, который решил для себя, что никогда больше не прыгнет с парашютом.

"Я имею в виду, что на самом деле мы сделали это три раза, мы сделали эту программу, в которой вы выполняете немного больше технических вещей при каждом прыжке, а затем мы тренировались для одиночного прыжка, а затем, слава богу, было слишком ветрено, поэтому мы не сделали одиночный прыжок", — пояснил актер.

Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли связали себя узами брака в 1996 году, но рассталась 18 месяцев спустя и завершила развод в 2000 году.

Журналисты считаеют, что сейчас в жизни Джоли после ее разрыва со вторым мужем Брэдом Питтом продолжается драма. У бывшей пары шестеро детей, трое усыновлены — Мэддокс, 22 года, Пакс и Захара, а трое биологические — Шайло, 17 лет, и близнецы Нокс и Вивьен, 15 лет. Сообщается, что он очень хочет познакомить своих детей с новой возлюбленной дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. Но в идеале хочет "избежать драмы" с их матерью, которая, как утверждают источники, является "их лучшим другом". Инсайдеры сказали: "Брэд ходит на грани, когда дело доходит до знакомства детей со своей новой девушкой".

Анджелина Джали и Брэд Питт Фото: Backgrid

Напомним, 10 февраля сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не закончили бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что развод звездной пары окончательно завершен. Впрочем, остались вопросы, которые еще нужно решить.