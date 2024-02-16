Как приготовить спагетти Карбонара: самый простой рецепт популярного блюда

Этот рецепт порадует всех любителей итальянской кухни. Он настолько прост, что его приготовит даже начинающий кулинар.

Рецепт пасты карбонара якобы был придуман итальянскими горняками, которые добывали уголь (их называли carbonario). В шахту они брали продукты, которые долго не портились: пасту, сыровяленую ветчину, твердый сыр и яйца. Легендарное блюдо в итоге стало популярно и за границами Италии. Готовят сейчас спагетти карборнара по всему миру. Самым простым рецептом поделились на сайте Damn Delicious.

Спагетти Карбонара

Ингредиенты:

спагетти – 400 г;

зубчик чеснока;

бекон или грудинка – 150 г;

оливковое масло;

яйца – 3 шт;

тертый сыр – 100 г;

соль, свежемолотый черный перец.

Для начала сварите спагетти. Наполните большую кастрюлю водой, посолите и доведите до кипения. Опустите в кастрюлю спагетти. Ломать их ни в коем случае не надо. Уже через считанные минуты они размягчатся настолько, что поместятся в кастрюлю полностью.

Доведите воду снова до кипения и варите пасту до состояния "аль денте" (около 8 минут). Пока готовятся спагетти, сделайте соус карбонара.

Чеснок очистите и измельчите. Можно просто раздавить его плоской стороной ножа, обжарить, а потом выбросить. Тут выбор за вами. Бекон или грудинку нарежьте маленькими кубиками. В сковороде нагрейте масло и обжарьте бекон с чесноком.

Жир должен вытопиться, а мясо подрумяниться. В миске взбейте венчиком яйца. Добавьте тертый сыр, посолите и поперчите.

Спагетти откиньте на дуршлаг. Добавьте с жареным беконом. Добавьте яично-сырную массу, тщательно перемешивая, чтобы она не свернулась. Разложите спагетти карбонара по тарелкам, поперчите и подавайте.

А перед тем, как раскладывать спагетти Карбонара по тарелкам, прогрейте их в духовке, или под горячей водой, чтоб соус не застывал слишком быстро.

Также вы можете приготовить на десерт изумительный меренговый рулет.