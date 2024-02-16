Дом хоббита: в Британии сдают недвижимость с подземным дворцом

Снаружи дом выглядит, как маленькая сторожка, но под землей скрывается настояний дворе. Снять уникальное убежище можно за 15 тысяч фунтов в месяц.

Если вы хотите уйти в подполье, то в Великобритании можно снять уникальную недвижимость под землей. В графстве Чешир за 15 тысяч фунтов в месяц можно поселится в настоящем подземном дворце. Об этом пишет Daily Mail.

С улицы апартаменты выглядят, как обычная стеклянная сторожка, размером чуть больше садового сарая.

Вход в бункер Фото: Savills

Но если зайти внутрь и спуститься вниз по широкой лестнице, но можно попасть в в главное жилое пространство впечатляющего дизайнерского дома с тремя спальнями, который агент по недвижимости окрестил " убежищем в стиле Джеймса Бонда".

В центре этого подземного дома в богатом районе Алтринчама находится обеденная зона с большим баром и будкой диджея.

Также там есть гостиная с большим телевизором и полностью оборудованная кухня. На внешнем краю этого круглого нижнего уровня расположены три спальни, одна из спален выходит на террасу, а другая оборудована потолочным окном.

Фото: Savills Фото: Savills Фото: Savills Фото: Savills

В дизайнерском доме никогда не жили, и в нем имеется хорошо укомплектованный и нетронутый бар.

Также в бункере, или дизайнерском доме хоббита есть автомобильный лифт и подземный гараж, который ведет прямо в основное жилое помещение.

Рядом с этим же жилым помещением есть терраса с гидромассажной ванной и винтовой лестницей, ведущей в сад наверху.

В ландшафтном саду имеется крытая зона отдыха на открытом воздухе и несколько мощеных дорожек.

Недвижимость находится недалеко от фешенебельной деревни Хейл, где живут футболисты Премьер-лиги — и центра города Олтринчем.

Рядом находится множество полей для гольфа, развлекательные клубы и парк.

Том Берк из агентства недвижимости Savills сказал: "Этот яркий и современный энергоэффективный дом предоставляет поистине уникальную возможность жить в доме, не имеющем аналогов. Я никогда раньше не был в таком доме в стиле Джеймса Бонда, но он безупречен".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как миллиардеры по всему миру готовятся к Судному дню. Так, в конце прошлого года выяснилось, что Марк Цукерберг строит скрытую крепость стоимостью 100 миллионов долларов, похороненную под своим ранчо на Гавайском острове, с собственными запасами энергии и продовольствия, а также взрывоустойчивыми дверями.