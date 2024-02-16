Жизель Бюндхен начала встречаться со спортивным тренером

В 2022 году супермодель рассталась со своим мужем Томом Брэди. И долгое время была одинока.

Супермодель Жизель Бюндхен, которая два года назад разошлась со своим мужем-спортсменом Томом Брэди после 13 лет брака, нашла новую любовь и нового спортсмена. Жизель "глубоко влюблена" в инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. И пару уже видели за поцелуями в День святого Валентина. Об этом пишет Daily Mail.

Жизель и Хоакима видели целующимися в районе Майами, где она живет со своими детьми.

"Они глубоко влюблены друг в друга", — сказал инсайдер о Бюндхен и Валенте, хотя ранее супермодель отмалчивалась, когда ее спрашивали о свиданиях и новых романах.

Хоаким Валенте

Инсайдер также утверждал, что модель и инструктор регулярно оставались вместе после развода Жизель с суперзвездой НФЛ Томом Брэди в октябре 2022 года.

В прошлом месяце Жизель рассказала в интервью, что изначально она водила своих детей в студию Валенте в надежде, что они смогут освоить некоторые навыки самообороны, хотя вскоре ей захотелось взять собственные уроки. Она даже снималась с братьями Валенте в модной фотосессии.

Слухи об отношениях только усилились после того, как Хоаким был замечен в нескольких поездках Жизель с детьми в Коста-Рику, а также обратно в Бразилию, откуда оба родом. Но сама Жизель предпочитала не говорить о своих новых отношениях.

"Я думаю, что на данный момент, к сожалению, поскольку я в разводе, я уверена, что они попытаются привязать меня к чему угодно", — сказала она о слухах.

Но она отмечала, что Хоаким и его брат помогли ее семье и они подружились.

"Он наш учитель и, самое главное, человек, которым я восхищаюсь и которому доверяю. Это так здорово, когда мои дети окружены такой энергией", — говорила модель.

Напомним, ранее стало известно, что бывший муж Жизель, Том Брэди, встречается с российской моделью Ириной Шейк.

Жизель Бюндхен и Том Брэди Фото: Getty Images

Об отношениях знаменитостей стало известно летом 2023 года. До этого у Шейк долгое время был роман с голливудским актером Брэдли Купером, от которого она воспитывает дочь Лею.

Осенью 2023 года сообщалось, что отношения Ирины и Тома завершились, однако некоторые инсайдеры говорили, что Шейк хочет все вернуть.

Тем временем Брэдли Купер встречается с другой моделью — Джиджи Хадид. И по словам инсайдером Ирине Шейк не нравится этот его новый роман.