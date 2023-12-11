Ирину Шейк заметили в компании Тома Брэди (фото)

Пара начала встречаться летом 2023 года, однако осенью стало известно об их разрыве.

Related video

37-летнюю модель Ирину Шейк заметили на свидании с футболистом Томом Брэди, 46, в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов садилась в авто спортсмена после нескольких недель слухов, что пара разошлась. На Шейк были широкие темные джинсы, белый топ, а в руках она держала черное худи, которое впоследствии надела.

Ирина Шейк

Об отношениях знаменитостей стало известно летом 2023 года. До этого у Шейк долгое время был роман с голливудским актером Брэдли Купером, от которого она воспитывает дочь Лею. Тем временем Брэди развелся с моделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака.

Осенью 2023 года сообщалось, что отношения Ирины и Тома завершились, однако некоторые инсайдеры говорили, что звезда подиумов хочет все вернуть.

Тем временем Брэдли Купер встречается с другой моделью — Джиджи Хадид. И Ирине Шейк не нравится новый роман бывшего бойфренда и отца ее ребенка.

Шейк и Купер разошлись в 2019 году, однако много раз подогревали слухи о примирении. Они проводили вместе время ради общей наследницы.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой Фото: Bradley Cooper/Instagram

Напомним, Ирина Шейк назвала своего бывшего бойфренда лучшим отцом.

Также Фокус писал о том, как отпраздновали Хэллоуин 2023 Ирина Шейк и Брэдли Купер.