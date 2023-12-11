Ірину Шейк помітили в компанії Тома Бреді (фото)

Пара почала зустрічатися влітку 2023, проте восени стало відомо про їхній розрив.

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37-річну модель Ірину Шейк помітили на побаченні з футболістом Томом Бреді, 46, у Маямі. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів сідала в авто спортсмена після кількох тижнів чуток, що пара розійшлася. На Шейк були широкі темні джинси, білий топ, а в руках вона тримала чорне худі, яке згодом одягнула.

Ірина Шейк

Про стосунки знаменитостей стало відомо влітку 2023 року. До цього в Шейк тривалий час був роман з голівудським актором Бредлі Купером, від якого вона виховує доньку Лею. Тим часом Бреді розлучився з моделлю Жизель Бюндхен після 13 років шлюбу.

Восени 2023 повідомлялося, що стосунки Ірини та Тома завершилися, проте деякі інсайдери говорили, що зірка подіумів хоче все повернути.

Тим часом Бредлі Купер зустрічається з іншою моделлю — Джіджі Хадід. І Ірині Шейк не подобається новий роман колишнього бойфренда та батька її дитини.

Шейк та Купер розійшлися у 2019 році, проте багато разів підігрівали чутки про примирення. Вони проводили разом час заради спільної спадкоємиці.

Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою Фото: Bradley Cooper/Instagram

Нагадаємо, Ірина Шейк назвала свого колишнього бойфренда найкращим батьком.

Також Фокус писав про те, як відсвяткували Геловін 2023 Ірина Шейк та Бредлі Купер.