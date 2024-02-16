Принц Гарри ответил на критику после запуска нового сайта
Герцоги Сассекские продолжают использовать королевские титулы. Несмотря на то, что Гарри и Меган отошли от обязанностей в 2020 году.
Принц Гарри ответил на критику после скандала с запуском нового сайта герцога и герцогини Сассекских. Об этом пишет New York Post.
Младший сын британского короля и его жена Меган Маркл получили негативную реакцию после продолжения использования своих королевских титулов и королевского герба на новом веб-сайте Sussex.com. Несмотря на то, что супруги обещали покойной королеве Елизавете II не использовать преимущества монаршей жизни после сложения обязанностей в 2020 году.
Впрочем, принц Гарри вместо этого призывает критиков сосредоточиться на благополучии его больного раком отца.
"Это не является проблемой для остальной королевской семьи. Это даже не было частью разговора", — передает источник, близкий к супругам.
"Гарри больше беспокоится о здоровье и благополучии короля и Кейт [Миддлтон] и считает, что именно на этом должно быть сосредоточено внимание", — добавляет инсайдер.
После обнародования новостей об онкологии у короля Великобритании его младший сын сразу прилетел из США в Лондон. Впрочем, Гарри пробыл на родине меньше суток и вернулся к жене с детьми.
Напомним, Меган Маркл не выполнила обещание, данное королеве Елизавете ІІ.
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