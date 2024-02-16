74-летняя Вера Вонг показала себя без макияжа (фото)

Дизайнер проводит время в Лондоне. Она показала свой ночной перекус.

74-летняя американская модельер Вера Вонг показала, как выглядит без макияжа. Снимком знаменитая дизайнер поделилась в Instagram.

Автор роскошных и желанных свадебных платьев позировала дома, примерив розовую пижаму с сердечками.

"Ночной перекус. Рыба и чипсы в Лондоне. Никогда не достаточно кетчупа!" — написала Вонг.

Ее длинные черные волосы были распущены. Вера позировала без макияжа, демонстрируя свою естественную красоту, которая давно поражает фанатов 74-летнего дизайнера.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

Как известно, Вера Вонг, секреты красоты которой интересуют многих, не придерживается строгих диет.

"Я ем McDonald's, безусловно. Я заказываю его каждый день, недели две, а потом поменяю... А ещё мне нравятся пончики с кремовой начинкой и сахарной глазурью. Это как пончик с желе, но внутри крем, ванильный крем. Мне еще нравится розовый с посыпкой", — рассказывала ранее автор свадебных платьев.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

Знаменитость — не из тех людей, кто изо всех сил пытается сохранить молодость, изнуряя себя упражнениями, процедурами и другими способами замедлить старение.

"Я никогда не думала о том, чтобы изо всех сил пытаться сохранить молодость с фанатичной одержимостью", — признавалась Вонг.

Напомним, Вера Вонг показала своих взрослых дочерей.

Также Фокус писал о рационе питания 74-летней Веры Вонг.