74-летняя Вера Вонг продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Знаменитый автор свадебных нарядов встретила Новый 2024-й с родными дома. Она выбрала платье собственного бренда.

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74-летняя Вера Вонг продемонстрировала стройную фигуру в необычном платье во время встречи 2024 года. Праздничными снимками дизайнер свадебных платьев поделилась в Instagram.

Культовая модельер поразила блестящим платьем собственного бренда с верхом в пайетках, который подчеркивал подтянутые руки Вонг.

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Вера Вонг показала на редком фото своих взрослых дочерей

Платье от-кутюр также имело черную форму с вырезом и пышную юбку, а Вера сочетала образ с большим головным убором с бантом от Dolce & Gabbana.

Дизайнер свадебных платьев распустила свои длинные темные волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Вера Вонг

К Вере присоединилась ее 30-летняя дочь Жозефин Беккер, которая была в черном платье и распустила длинные волосы, позируя с известной мамой.

Вера Вонг с дочерью

В доме Вонг были металлические воздушные шарики, два торта и украшенные елки.

"Я и Джо. Новый год", — лаконично написала Вера.

"Шикарные цвета", "Оформление стола!!! Мне это нравится! С Новым Годом!!!", "Мы любим тебя, Вера", — пишут в комментариях поклонники американской знаменитости.

Вера Вонг

Напомним, Вера Вонг показала редкое фото своей приемной дочери.

Также Фокус писал о секрете стройности и молодости Веры Вонг.