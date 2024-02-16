Актера Билла Скарсгарда, сыгравшего клоуна Пеннивайза, оштрафовали на 40 тысяч крон

У актера в аэропорту нашли 2,43 грамма марихуаны. В Швеции запрещена марихуана, и это строго регулируется законодательством.

33-летний шведский актер Билл Скарсгард, наиболее известній своими ролями Романа Годфри в телесериале "Хемлок Гроув", а также клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" и "Оно 2", оштрафован на $3825 после того, как признал себя виновным в хранении марихуаны, пишет TMZ.

В октябре прошлого года его задержали в аэропорту Арланда с 2,43 грамма марихуаны. Уроженец Стокгольма не стал отрицать вину. Ему выписали штраф на общую сумму 40 000 шведских крон, что соответствует $3825.

По данным издания, Скарсгарду не придется отбывать какое-то время под стражей или подчиняться условиям условно-досрочного освобождения или испытательного срока в связи с признанием вины.

Марихуана запрещена в Швеции как на медицинском, так и на рекреационном уровне. Закон о каннабисе разделен на четыре наказания: потребление, хранение, производство и распространение.

Билл Скарсгард в образе Пеннивайза

По информации NordAN, Скандинавской сети по политике в отношении алкоголя и наркотиков (NordAN), целью которой является "сокращение потребления алкоголя и других наркотиков" с момента ее создания, "поскольку отдельные вещества не регулируются отдельно, штрафы зависят от таких факторов, как количество владения определенными веществами и их предполагаемая опасность".

Преступления, связанные с наркотиками, которые в Швеции считаются незначительными, могут наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до шести месяцев, тогда как стандартные преступления, связанные с наркотиками, наказываются лишением свободы на срок от 14 дней до трех лет.

Возвращаясь к Биллу, отметим, что в последние годы он активно снимается. Актера можно увидеть в таких фильмах как "Джон Уик: Глава 4" 2023 года, "Вечные" 2021 года и "Дэдпул 2" 2018 года, а также в сериалах "Кларк" (2022) и "Касл-Рок" (2018–2019).

На его счету ряд ролей в кино, в том числе в таких проектах, как "Ворон", "Носферату", "Император", "Запертый" и "Повелители войны".

Билл – выходец из знаменитой кинематографической династии Скарсгардов. Его 72-летний отец Стеллан Скарсгард наиболее известный по своим ролям в фильмах "Умница Уилл Хантинг", "Мамма Миа!", "Дюна" и "Амистад".

Не менее знамениты и его братья – 47-летний Александр, 43-летний Густав, 28-летний Вальтер, 14-летний Оссиан и даже 11-летний Кольбьерн. Эйя Скарсгард, 31-летняя сестра Билла, работает моделью. Кстати, фамилия династии актеров была придумана отцом Стеллана Скарсгарда Яном Сереном Нильссоном в 40-е годы XX столетия, когда в Швеции из-за засилья одинаковых родовых имен приветствовалось создание новых.

Густав, Билл и Александр Скарсгарды

Ранее Фокус писал о самых известных актерских династиях Голливуда, в том числе и о Скарсгардах.