Василиса Фролова в эффектном платье отпраздновала свое 46-летие в Дубае (фото)

Звезда поделилась фотографиями со дня рождения. Сама себе она пожелала находить "умение видеть счастье".

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова 16 февраля отмечает день рождения. Звезде исполнилось 46 лет. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков с праздника.

День рождения знаменитость встретила в кругу семьи и друзей в одном из украинских ресторанов в Дубае, где живет после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

На фотографиях Василиса предстала в блестящем эффектном платье. Волосы она собрала в тугой хвост и украсила голову блестками. Красочный образ знаменитость дополнила массивными серьгами. В тон к платью Василиса подобрала тени для глаз и использовала яркую помаду.

Фото: instagram.com/vasyafrolova

"С новым годом меня. Желаю в любое мгновение находить умение видеть счастье. Остаться ребенком и при этом не потерять адекват. Фильтровать главное и наконец правильно расставить гребаные приоритеты. Ощутить дом", — написала Фролова.

Фото: instagram.com/vasyafrolova

Подписчики поздравили ведущую с праздником и оставили много приятных пожеланий под ее постом: "Любим и поздравляем", "Красавица, люблю. Будь счастлива в любой точке планеты!", "Красивая, нет сил. Поздравления и пускай все исполнится!", "Поздравляю, красавица! Будь счастливой и пускай тебя окружают только хорошие люди!", "Поздравляю, красавица! Года щедрого на чудеса!".

Что известно о Василисе Фроловой

Юлия Борисовна Фролова (настоящее имя Юлия Борисовна Фролова) — украинская телеведущая, модель и актриса. Родилась в Харькове 16 февраля 1978 года. Начинала карьеру с модельных конкурсов и конкурсов красоты. В 1995 году получила звание "Вице-королева Харькова". Дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world". Работала моделью на Украине, в России и во Франции.

2014 году стала лицом промокампании женского телеканала TLC на Украине. С 24 августа 2017 года по 2021 год являлась ведущей "Прямого" канала. 7 марта 2021 года впервые стала мамой. Малыша, который родился в одном из частных роддомов Киева, назвали Родионом. Отцом мальчика является продюсер Дмитрий Котеленец.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что Фагот трогательно поздравил Ольгу Навроцкую с юбилеем. Звездная пара вместе с 2009 года, но они так и не узаконили свои отношения.