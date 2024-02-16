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Маша Ефросинина показала фото 20-летней дочери и поздравила ее с праздником

Маша Ефросинина показала фото 20-летней дочери и поздравила ее с праздником
Маша Ефросинина показала фото 20-летней дочери и поздравила ее с праздником

Ефросинина призналась, что старшая дочь не хочет публичности, поэтому запрещает звездной маме выкладывать ее фото. Однако телеведущая все же уговорила дочь показать, хотя бы один совместный снимок.

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44-летняя телеведущая Маша Ефросинина показала архивные фото со старшей дочерью и чувственно поздравила ее с Днем рождения. Архивное фото на котором девочке 3 года, а Маше Ефросининой 27, она опубликовала у себя на странице в инстаграм.

В частности, телеведущая призналась, что ее старшая дочь Нана, которой сегодня, 16 февраля, исполняется 20 лет запретила ей выкладывать свои фотографии, и разрешила лишь выбрать одно фото и то, где она маленькая.

На фото Маша с Наной сфотографированы на кухне, девочка сидит на столе и держит в руках конфету, когда с другой стороны к ней нахелилась мама и смотрит прямо в глаза. На фото у Марии собраны волосы в пучок, довольно эффектный макияж и халатик в леопардовый принт.

Ефросинина отметила, что уважает границы своей дочери поэтому достала одно из архивных фото, чтобы поздравить ее с праздником.

"Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично", — коротко подписала снимок телеведущая.

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Конечно к поздравлениям присоединились и подписчики Ефросининой: "С Днем рождения вашу дочь", "Искренние поздравления всей семье!!!", "Поздравляю дочь с Днем рождения! Счастливой судьбы!", "С Днем рождения. Всех благ и мирного неба", "С днем рождения эту девочку. Пусть жизнь будет наполнена только радостью и любовью", "Я отказываюсь в это верить. Не хочу чтобы детям моих подруг было больше 10 лет. Это просто какое-то другое измерение и другая система подсчета, год за два... Пусть вам всегда хватает любви для друг друга", "Я помню это фото в журнале. Как быстро течет время! Поздравления дочери! Мирной жизни и здоровья", "Машуся, с именинницей вашу семью, пусть Нана будет здоровой и очень-очень счастливой!", "Нана Тимуровна, искренне поздравляю с Днем рождения!!! Желаю чтобы мирная жизнь ворвалась в Ваш быт так же стремительно, как его покинула. Исполнения желаний!!!".

Стоит отметить, что это старшая дочь Ефросининой, которую она родила от бизнесмена Тимура Хромаева, Нана. Кроме этого, пара имеет еще 9-летнего сына Сашу.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Волошин назвал Ефросинину "лицемеркой". Впоследствии, Маша Ефросинина прокомментировала скандал с Анной Тринчер.