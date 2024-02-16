Маша Єфросиніна показала фото 20-річної доньки та привітала її зі святом

Єфросиніна зізналася, що старша донька не хоче публічності, тому забороняє зірковій мамі викладати її фото. Однак телеведуча все ж вмовила доньку показати, хоча б один спільний знімок.

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44-річна телеведуча Маша Єфросиніна показала архівні фото з старшою донькою та чутєво привітала її з Днем народження. Архівне фото на якому дівчинці 3 роки, а Маші Єфросиніній 27, она опублікувала у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, телеведуча зізналася, що її старша донька Нана, якій сьогодні, 16 лютого, виповнюється 20 років заборонила їй викладати свої фотографії, і дозволила лише обрати одне фото і то, де вона маленька.

На фото Маша з Наною сфотографовані на кухні, дівчинка сидить на столі і тримає в руках цукерку, коли з іншого боку до неї нахелилася мама і дивиться прямо в очі. На фото у Марії зібране волосся в пучок, доволі ефектний макіяж та халатик в леопардовий принт.

Єфросиніна відзначила, що поважає кордони своєї доньки тому дістала одне із архівних фото, щоб привітати її зі святом.

"Сьогодні тобі виповнилось 20 років, моя єдина й неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно й безмежно", — коротко підписала знімок телеведуча.

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Звісно до привітань доєдналися і підписники Єфросиніної: "З Днем народження вашу донечку", "Щирі вітання усій родині!!", "Вітаю донечку з Днем народження! Щасливої долі!", "З Днем народження. Всіх благ і мирного неба", "З днем народження цю дівчинку. Нехай життя буде наповнене тільки радістю та любов’ю", "Я відмовляюся в це вірити. Не хочу щоб дітям моїх подруг було більше 10 років. Це просто якийсь інший вимір і інша система підрахунку, рік за два… Нехай вам завжди вистачає любові для одна одної", "Я пам'ятаю це фото в журналі. Як швидко плине час! Вітання донечці! Мирного життя та здоров'я", "Машуся, з іменинницею вашу родину, нехай Нана буде здоровою і дуже-дуже щасливою!", "Нана Тимурівна, щиро вітаю з ДН!!! Бажаю щоб мирне життя увірвалось у Ваш побут так само стрімко,як його покинуло. Здійснення мрій!!!".

Варто відзначити, що це старша донька Єфросиніної, яку вона народила від бізнесмена Тімура Хромаєва, Нана. Крім цього, пара має ще 9-річного сина Сашка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Волошин назвав Єфросиніну "лицеміркою". Згодом, Маша Єфросиніна прокоментувала скандал з Анною Трінчер.