"Мені фіолетово": Маша Єфросиніна прокоментувала скандал з Анною Трінчер

Спочатку телеведуча звинуватила блогерку в демонстрації розкішного життя, а потім екскоханий Трінчер зазначив, що сама Єфросиніна в цей момент була в дорогих прикрасах.

Related video

Українська телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала скандал навколо інтервʼю з блогеркою Анною Трінчер. Своїми думками зірка поділилася в Instagram.

Єфросиніна анонсувала інтервʼю з українським воїном та ветераном війни, який втратив на фронті обидві ноги, Олександром "Тереном".

"Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболення" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик – всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в запитання до Ані Трінчер. Але це й підсвітило те, яка кількість людей сьогодні обирає знущатися, висміювати… а, головне, ігнорувати той факт, що в нас реально переповнені лікарні, що реально за кожного з нас зараз гине цвіт нації!.." — написала телеведуча.

Єфросиніна наголосила, що варто брати приклад з таких людей як Олександр. Щоб саме такі особистості формували обличчя нашої країни, а не "агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів".

"У Сашка космічно відкрита свідомість і неймовірна жага до життя! А ще він живе повноцінно, і жадібно вбирає всі можливості, які впали на нього із популярністю. І завдяки популярності, він системно робить кроки для наближення перемоги! Так само живу і я, і все моє оточення", — додала знаменитість.

Зірка екрану зазначила, що їй завжди було "фіолетово" на чужі статки, а за свої вона не збирається виправдовуватися.

Маша Єфросиніна взяла інтервʼю в Олександра "Терена"

Що сталося?

Під час одного з попередніх інтервʼю Маша Єфросиніна запитала свою гостю, блогерку Анну Трінчер, чому вона показово демонструвала дорогий подарунок свого на той момент чоловіка Олексанра Волошина — авто Porsche. Телеведуча наголосила, що наразі в Україні тривають обстріли, у лікарнях немає знеболювальних. Проте згодом до конфлікту долучився сам Волошин. Він звинуватив Єфросиніну в лицемірстві, адже вона під час запису інтервʼю демонструвала прикраси Cartier, ціна яких становить тисячі доларів.

Маша Єфросиніна взяла інтервʼю в Анни Трінчер

Нагадаємо, обраниця Володимира Остапчука також розкритикувала Машу Єфросиніну після конфлікту з Трінчер.

Раніше Фокус писав про одкровення Анни Трінчер після новин про її розлучення з Олександром Волошиним.