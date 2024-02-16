"Люблю очень сильно": Фагот трогательно поздравил Ольгу Навроцкую с юбилеем (видео, фото)

Звездная пара вместе с 2009 года, но они так и не узаконили свои отношения.

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Украинский музыкант и продюсер, участник группы ТНМК Фагот, Олег Михайлюта, трогательно поздравил свою возлюбленную, дизайнера, фотографа, режиссера и стилиста Ольгу Навроцкую с 50-летием. Он опубликовал в Instagram видео, в котором собрал трогательные моменты из их жизни.

"Долгой жизни моей королеве эльфов, матери драконов и обладательнице искусственного интеллекта! И пусть именно в этот твой год произойдет реализация самых мощных твоих желаний и мир станет чище и богаче на еще одну твою гениальную идею!!! Люблю очень сильно", — написал он.

Именинница в день своего рождения отметила, что не чувствует возраста и не верит, что ей исполнилось пятьдесят лет.

"50 друзья, 50!!! И эта цифра мне кажется неправдоподобной, но сейчас все, что происходит, для меня такое. Помню свои мысли когда-то, как в 50 я буду курить бамбук где-то на берегу океана, реализованная, спокойная и старая)) но вселенная или моя душа имеет другие планы, поэтому я здесь, в новых идеях и планах, не чувствуя возраста. Поэтому я здесь, среди ада вместе со всеми вами, прохожу самые сложные для нас времена. Я здесь, и это очень здорово. И, конечно, я не хочу напрасно тратить юбилейную дату, потому что у меня есть святая обязанность помогать нашим ангелам… Поздравьте меня донатами, друзья", — написала Ольга Навроцкая.

Поклонники в своих комментариях к публикации Фагота тепло поздравили Навроцкую с юбилеем: "С Днем рождения! Оля — вы невероятная. Оставайтесь такой, какой вы есть", "Невероятные, искренние, прекрасные, талантливые! Оля, искренние поздравления и пожелания", "Именинницу поздравляю! Здоровья! Вдохновения! Любви! Мира!", "Очень красивая пара. Поздравляю с днюхой!", "Поздравляю! Пусть мечты сбываются! Вы прекрасна".

Напомним, 16 февраля Маша Ефросинина показала фото 20-летней дочери и поздравила ее с праздником. Ефросинина призналась, что старшая дочь не хочет публичности, поэтому запрещает звездной маме выкладывать ее фото. Однако телеведущая все же уговорила дочь показать, хотя бы один совместный снимок.