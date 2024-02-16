Принцесса Диана изменила правило в королевской семье, которое помогло Кейт Миддлтон

Король Чарльз ІІІ родился дома, как и все монаршие наследники перед ним. Впрочем, принцесса Диана в свое время пошла против правил.

Покойная принцесса Диана изменила королевские правила относительно родов для Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hello Magazine.

Существует определенное королевское правило материнства, от которого принцесса Диана отказалась, прокладывая новый путь для королевских матерей, включая ее невестку Кейт, даже не подозревая об этом.

Ранее королевские женщины должны были рожать детей дома. На самом деле покойная королева Елизавета II дала жизнь всем четырем наследникам дома, то есть и король Чарльз III в 1948 году родился в Букингемском дворце.

Кейт Миддлтон с принцем Луи Фото: Getty Images

Однако покойная бывшая жена британского монарха нарушила монарший протокол, когда родила принца Уильяма в 21:03 21 июня 1982 года в больнице Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, сделав его первым будущим королем, родившимся в больнице.

Впоследствии принцесса Уэльская вернулась в ту же больницу через два года, чтобы родить принца Гарри 15 сентября 1984 года в крыле Линдо.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Когда жена принца Уильяма забеременела в 2012 году, это был случай "если это допустимо для принцессы Дианы, то допустимо для меня".

Миддлтон родила принца Джорджа в том же крыле Линдо больницы Святой Марии 22 июля 2013 года и пошла по стопам своей покойной свекрови, дав жизнь всем трем своим детям в медицинском учреждении.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с Джорджем Фото: Getty Images

Тем временем жена принца Гарри Меган Маркл планировала роды дома, как предполагалось королевским протоколом, однако родила в больнице обоих своих детей — Арчи (в 2019 году) и Лилибет Диану (в 2021). Первенец герцогов Сассекских появился на свет в Портлендской больнице в Лондоне, где родились принцессы Беатрис и Евгения, тогда как Лилибет родилась в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии, ведь тогда ее родители уже жили в США, сложив королевские обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

В общем, принц Гарри часто сравнивает жену с покойной матерью, которая погибла из-за ДТП в Париже в 1997 году.

"Многое из того, кем является Меган и какая она есть, так похоже на мою маму", — рассказывал сын короля в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган".

"У нее такое же сочувствие. У нее такое же сопереживание. У нее такая же уверенность. В ней есть эта теплота", — добавлял герцог Сассекский.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Как известно, практичный стиль воспитания был важен для принцессы Дианы, а теперь важен для Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Из публичных наблюдений за детьми Уэльских и Сассекских становится понятно, что обе женщины — любящие матери.

"Часто видят, как Кейт держит своих детей за руки или брала их в объятия, когда они были маленькими. Часто есть много утешительных жестов, таких как похлопывание по спине или поглаживание волос. Во время общения с другими детьми во время публичных мероприятий Кейт часто приседает до их уровня, чтобы общаться с ними", — рассказывает королевский эксперт Даниэль Стейси, сравнивая в этом моменте двух принцесс Уэльских.

Кейт Миддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года принц Уильям и его жена получили многочисленные состояния и новые титулы. Супруги официально стали называться принцем и принцессой Уэльскими — титулами, ранее принадлежавшими королю Чарльзу III и покойной принцессе Диане. Родители Уильяма развелись в 1996, а через год Диана погибла в Париже.

Сейчас Уильям и Кейт воспитывают трех наследников — Джорджа, Шарлотту и Луи. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании. Пока престол занимает их дедушка Чарльз, которого провозгласили монархом 6 мая 2023 года. Впрочем, недавно стало известно, что он лечится от рака, поэтому, вероятно, раньше отречется от престола в пользу старшего сына Уильяма.

Напомним, почему Кейт Миддлтон трудно носить обручальное кольцо принцессы Дианы.

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