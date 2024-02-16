Ксения Мишина рассказала о школьном учителе, который в 6 классе развращал ее и одноклассниц

Ксения Мишина вспомнила о школьном учителе, который раздевал ее и одноклассниц и проводил осмотры в своем кабинете. Периодически мужчина приглашал учениц к себе домой, где показывал им порно.

34-летняя актриса Ксения Мишина, известная ролями в сериалах "Крепостная" и "Клятва врача", призналась, что один из школьных учителей развращал ее и одноклассниц. Откровенные воспоминания из школьных лет Мишина рассказала в стендапе STAND UP Battle Club.

В частности, актриса рассказала, что будучи еще в 6 классе она имела учителя, который освобождал девушек с уроков, заводил их в свой кабинет и проводил так называемый медицинский осмотр раздевая их до гола.

Мужчина лапал девушек и заглядывал им в трусики, а потом говорил, что все хорошо, они нормально развиваются.

Актриса призналась, что тогда ни она, ни одноклассницы не понимали, что такие действия учителя не нормальны и несут сексуальный характер. Дети даже не рассказывали об этом родителям, ведь учитель им казался очень добрым. Мишина даже отметила, что все одноклассники его очень любили.

"Мы его все очень любили, он такой классный был, потому что он освобождал с уроков", — сказала Мишина.

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23:14 — Ксения Мишина рассказала о школьном учителе

Актриса призналась, что иногда учитель даже приглашал школьников к себе домой. Периодически 10 девушек ходили к нему в гости на выходные.

Однажды, школьницы заметили возле компьютера учителя, который тогда был редкостью, диск на котором была нарисована раздетая женщина. Они спросили у него, что это. В результате учитель включил школьницам видео на котором было порно.

По словам Мишиной, мужчина никогда не домогался к девушкам. Поэтому все считали его поведение нормальным.

По словам актрисы, которая училась в школе в Симферополе, учитель вел предмет, который назывался "Валеология". Впоследствии он стал работать учителем физкультуры. Мишина отметила, что по последним слухам, мужчина до сих пор работает в школе.

Напомним, ранее мы писали, что Ксения Мишина откровенно рассказала об отце своего ребенка. Кроме этого, актриса Ксения Мишина призналась, почему отказалась выходить замуж.