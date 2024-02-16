Вера Вонг посетила церемонию BAFTA в Лондоне (фото)
На мероприятии, которое состоялось при поддержке Bulgari, Вера продемонстрировала контрастный наряд. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.
74-летняя американская модельер Вера Вонг вышла на красную дорожку BAFTA Gala 2024 в Лондоне. Об этом пишет People.
Автор желанных свадебных платьев прибыла в роскошный лондонский отель Peninsula в потрясающем белом платье. Наряд имел элегантный капюшон, а также черные съемные рукава для яркого контраста.
На мероприятии, которое состоялось при поддержке ювелирного дома Bulgari, Вера распустила свои длинные темные волосы.
Американский дизайнер сделала легкий вечерний макияж.
Вонг позировала для нескольких фотографий на оранжевом ковре, прежде чем зайти внутрь, где она сделала еще несколько кадров.
BAFTA — церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства ("британский Оскар").
Икона моды, известная своими роскошными свадебными нарядами, недавно призналась, что не лишает себя фастфуда или алкоголя.
"Я действительно ем McDonald's, несомненно. Я заказываю его каждый день, примерно две недели, а потом меняю", — рассказывала Вера.
Она также может съесть "пончик с кремовой начинкой и сахарной глазурью".
Мама двоих детей также рассказала, что упорный труд сохраняет ее молодость.
"По сути, я работала всю свою жизнь, поэтому это действительно было о работе. Я думаю, что работа сохраняет молодость и стимулирует", — поделилась знаменитость.
Напомним, принц Уильям также планирует посетить церемонию BAFTA без Кейт Миддлтон.
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