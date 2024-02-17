Удобные "котята": изысканная обувь на низком каблуке (фото)

Эксперты итальянского Vogue уверяют: однажды надев kittens heel, вы уже не сможете обойтись без этой удобной и элегантной обуви.

Наверное, стилисты назовут эту модную тенденцию не только самой элегантной и сдержанной, но и самой удобной. Мы об изысканных и комфортных kittens heel — туфлях-лодочках, мокасинах, босоножках с открытой пяткой на низком каблуке, которые появились в 50-60-е годы прошлого столетия, чтобы завоевать сердца модниц. Эксперты итальянского Vogue уверяют: однажды надев kittens heel, вы уже не сможете без них обойтись.

Изобрел kittens heel Роже Анри Вивье, французский модельер обуви, а сделали их составляющими элегантного образа Одри Хепберн и Джеки Кеннеди. Технически kittens heel представляют собой средние каблуки, от 3,5 до 5 сантиметров, тонкие и изогнутые, олицетворяющие женственный стиль. Сегодня эта ретро-тенденция набирает обороты, и весной-летом 2024 года на подиум снова вернулась обувь на каблуке высотой в несколько сантиметров: от туфлей Valentino высотой всего 2 сантиметра от земли до лакированных туфель с открытой пяткой от Gucci высотой всего 5 сантиметров.

Мюли

Удобные и элегантные, с приходом весны они возвращаются на первый план в летнем гардеробе.

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Классические туфли-лодочки

Из всех туфель на каблуке эти, безусловно, самые классические. Однако элементы — бантик или цепочка — наверняка украсят и придадут изюминку этим kittens heel.

Если вы ищете более "сильную" модель с точки зрения тренда, стилисты рекомендуют остановить свой выбор на босоножках с открытой пяткой — вариации классических туфель, открывающих каблук благодаря ремешку. Модницы даже носили их зимой с прозрачными колготками и яркими носками. Эти туфли, на самом деле, наиболее стратегическая инвестиция: удобные и универсальные, они стройнят фигуру и улучшают любой наряд, не жертвуя при этом комфортом.

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Мокасины

Эта ретро-мода родилась на подиуме Bottega Veneta 2019 года, но именно благодаря Miu Miu эта тенденция стала вирусной — помните лоферы в версии с пяткой? Именно в kittens heel классическая эстетика сочетается с функциональностью и элегантностью.

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С чем носить kittens heel

В реальной жизни туфли на низком каблуке невероятно универсальны, поскольку могут выполнять двойную функцию, заменяя туфли на плоской подошве и туфли на более высоком каблуке. Независимо от того, решите ли вы носить их с джинсами или юбкой с блестками, туфли на каблуке — это игривый и неожиданный выбор, который срабатывает практически всегда. С чем же особенно хороши kittens heel?

С легкими платьями

По сравнению с высокими шпильками, в них легче ходить, балансировать и носить их всю ночь.

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С домашней одеждой

Если вы хотите быть элегантной и привлекательной в домашней обстановке, можно остановить свой выбор на мюли kittens heel.

С мини-юбками

Выбор пары kittens heel, даже в варианте сапог, с деталями или ярких цветов, дополнит блестки и другие экстравагантные детали вашего наряда, а также будет контрастировать с базовыми вещами. А еще kittens heel идеально сочетаются со всеми мини-юбками, укороченными кардиганами и брюками-стрингами, которые недавно снова вернулись в повседневные образы.

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С внесезонными предметами

Технически босоножки kittens heel можно носить круглый год, особенно при посещении официальных мероприятий. Тем не менее, эта тенденция также проявляется в форме ботинок с закрытым носком, что может показаться более практичным для осенних, зимних и весенних месяцев.

С офисной одеждой

Этот вариант kittens heel известен как золотая середина. Хотите, чтобы ваш наряд не казался слишком повседневным, но вы не готовы рисковать высокой шпилькой или платформой? В зависимости от деталей они добавят образу игривости и одновременно станут отличным решением множества модных дилемм.

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С джинсами или рубашкой

Непринужденные классные босоножки kitten heels практически созданы для спортивного стиля. В сочетании с рубашкой на пуговицах вы получите стиль, который обеспечивает правильный баланс между повседневным и изысканным.

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