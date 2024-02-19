Принц Джордж скоро отправится в школу, стало известно сколько будет стоить его обучение

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон думают о том, будет ли Джорджу комфортно жить в Оундле с 11 лет. Кейт хочет выбрать школу, которая подойдет всем ее детям.

Принц и принцесса Уэльские рассматривают возможность отправки принца Джорджа в школе, где обучение в год будет стоить 34 000 фунтов стерлингов (1 632 901 грн — ред.), так как школа Мальборо стоит еще дороже, сообщает Мirror.

По данным источника издания, пара включила школу Оундл в список лучших вариантов для будущего монарха. Это учебное заведение разделяет ценности, близкие сердцу защитника окружающей среды короля Чарльза ІІІ, поскольку она известна своими взглядами по охране экологии.

В поисках лучшей школы родители принца Джорджа уже посетили свои бывшие школы – Итон принца Уильяма и Мальборо-колледж Кейт Миддлтон. Но, по слухам, фаворитом является Оундл, расположенный в центре городка Оундл в Нортгемптоншире.

Школа совместного обучения была основана в 1556 году, но может похвастаться современным духом. На ее веб-сайте написано: "Мы несем ответственность за то, чтобы каждый член школьного сообщества предпринимал как индивидуальные, так и коллективные действия в направлении экологической устойчивости. Мы поощряем стремление и ненавидим высокомерие, воспитывая непредвзятость, подлинную веру в себя и чувство служения. Мы считаем, что интернат предлагает лучшую среду для реализации этих образовательных амбиций, при этом дневные ученики полностью вовлекаются в широту, предлагаемую таким учебным заведением. образование."

В декабре 10-летний Джордж, его мама и папа посетили шикарную школу Мальборо, в которой также учились брат и сестра Кейт, Джеймс и Пиппа. Считается, что молодому принцу уже был выделен специальный "дом" для проживания.

Школа Мальборо стала "слишком роскошной", она является лучшим выбором для сверхбогатых семей.

Источник сообщил журналистам: "Версия Мальборо 2024 года может сильно отличаться от того, какой ее помнит Кейт. Она стала немного более элитной. У многих родителей есть виллы на Ибице, шале в Вербье или частный самолет. В то время, как Кейт Миддлтон предпочитает сдержанное богатство".

Все дети Уильяма и Кейт могут в конечном итоге поступить в школу совместного обучения, и, как говорят, их служба безопасности предпочитает именно такую ​​схему.

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Уильям сначала очень хотел, чтобы Джордж поступил в Итон, где он сам учился в детстве. Школа находится всего в нескольких милях от Виндзора, но предназначена только для мальчиков. Сообщается, что семья сейчас думает о том, будет ли Джорджу комфортно жить в Оундле с 11 лет. Кейт хочет школу, которая подойдет всем ее детям.

Ранее, 15 февраля, сообщалось о том, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи поддерживают короля Чарльза III. Пока суверен проходит курс лечения от онкологии, он находит утешение в своих трех внуках — Джордже, Шарлотте и Луи.