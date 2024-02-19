Все девушки переходили к нему: вдова Билоножко рассказала, как ее муж соперничал с Ющенко (видео)

По словам самого Виктора Билоножко, между ним и будущим третьим президентом Украины часто происходили драки, в том числе и с применением оружия. Однако в свое время это не мешало Виктору Ющенко поздравлять артиста лично с днем рождения.

Известный украинский артист Виталий Билоножко в годы своей молодости дрался из-за девушек с будущим третьим президентом Украины Виктором Ющенко. В этих потасовках применялось даже холодное оружие, рассказала его вдова Светлана Билоножко в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в воскресенье, 18 февраля.

Артистка рассказала, что ее муж и Виктор Ющенко — земляки. Родное село Виталия Билоножко — Слобода Сумской области — находится рядом с малой родиной третьего украинского президента (селом Хоружевка). При этом сам Дмитрий Гордон также вспомнил свой разговор с артистом на эту тему. Билоножко как-то рассказал журналисту, что он и Ющенко в юности ходили к одним и тем же девушкам. При этом неизменно возникали конфликты, во время которых в ход шли не только кулаки, но и ножи.

"Он мне это рассказывал. Говорил: "Самое интересное, что все его девушки переходили ко мне… Посмотри". Он раздевался, а у него там ножевые ранения, там, там, там. Драки были не на шутку", — рассказала во время интервью вдова артиста.

Светлана отметила, что со временем конфликты между ее мужем и Виктором Ющенко забылись и не мешали дальнейшим дружеским отношениям. На момент, когда Виталий Билоножко стал знаменитым украинским певцом, а Виктор Ющенко — лидером страны, — оба уже примерились и поддерживали хорошие отношения. В частности, Виктор Андреевич лично заезжал к артисту, чтобы поздравить его с днем рождения.

В начале февраля вдова Виталия Билоножко рассказала о его диагнозе. Народный артист страдал от сахарного диабета, в связи с чем после Нового года был госпитализирован в стационар. Однако медики не смогли помочь Виталию Билоножко, у которого произошла остановка сердца.

Напомним, 9 января 2024 года умер народный артист Украины и основатель популярного фестиваля Виталий Билоножко. В 1999 году вместе с супругой Светланой Билоножко певец основал Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".