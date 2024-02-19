Известная блогерша родила первенца и показала первые фото с малышом

Натали Литвин и Александр Куровский уже много лет в отношениях. Пара познакомилась на одном из развлекательных шоу, после чего между ними завязались отношения.

Известная блогерша родом из Тернополя Наталья Литвин и ее муж блогер и ведущий свадеб Александр Куровский впервые стали родителями. Радостной вестью о рождении первенца пара поделилась в своем инстаграме.

"Самая важная встреча нашей жизни",- написала пара под первыми фото с малышом.

Известно, что на свет родился мальчик, еще вчера 18 февраля в 19:56. Его вес составил 3450 граммов и рост — 54 сантиметра. Как именно пара назвала первенца пока не известно.

Конечно к поздравлениям присоединились известные блогеры:

"Поздравляю, молодые родители, мы очень радуемся за вас!!!", — написала блогерша миллионщица, которая сама недавно стала мамой, Саша Бо.

"Юхуууууууууу, поздравляю", — написала блогерша Люда из Голливуда (Людмила Луцук).

"Поздравляю", — написал актер и ведущий Богдан Шелудяк (Буше).

"Аааааа поздравляю!!!!!! Обнимаю всю семью! Растите здоровыми и счастливыми, — написала рэперша Алена Алена.

"Красивые очень! Мира, радости и перманентного счастья", — написал телеведущий Никита Добрынин.

"Дождались, поздравляю в этом мире", — написал телеведущий и шоумен Владимир Остапчук.

Не обошли новость и поклонники и подписчики пары: "Сколько любви в одной фотографии. Пусть растет вам здоровый казак", "Боже я плачу. Такие светлые события в этот темный период. Обнимаем вас всем сердцем, Куровские. Берегите друг друга и счастливой жизни маленькому украинцу", "Думаю, зайду гляну или Натали еще не родила, а тут такие фотоооо, как это круто, поздравляю Вас, здоровья малышу, силы родителям", "Ооооу, так следишь за человеком сознательную жизнь, а когда происходит такое событие — то радуешься, как будто ты часть этой семьи".

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Справка

Инстаграм-блогер Наталья Литвин родом из Тернополя. Ей 30 лет. По образованию она историк. Получала диплом в Тернопольском национальном педагогическом университете им. В. Гнатюка. Работала журналисткой в Тернополе, в программе "Народный контроль Тернополь". Свою блогерскую карьеру начала в 2013 году. Сегодня ее аудитория составляет около миллиона подписчиков в Instagram.

В 2015 году, тогда еще журналистка, баллотировалась в Тернопольский городской и областной советы от политической партии "Народный контроль". Тогда Литвин не набрала необходимого количества голосов.

Наталья Литвин замужем за ведущим и инста-блогером Александром Куровским. Сейчас пара живет во Львове. Активно занимается волонтерской деятельностью.

Напомним, Максим Чмерковский со слезами на глазах сообщил, что его жена беременна после 4 месяцев после родов. Кроме этого, Фокус писал, что 64-летний Сергей Тигипко восьмой раз станет отцом .