5 лучших напитков, которые естественным образом помогут снизить холестерин

Для того чтобы снизить высокий уровень холестерина и поддерживать его в норме, добавьте в свой рацион эти 5 простых напитков. Они не только помогут нормализовать уровень холестерина, но и укрепят ваше здоровье.

Высокий уровень холестерина может стать фактором риск, спровоцировав развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя лекарства могут помочь контролировать уровень холестерина, решающее значение имеет здоровый образ жизни, физическая активность и сбалансированное питание. Включение определенных напитков в свой рацион может помочь естественным образом снизить уровень холестерина. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Перед вами пять вкусных и питательных напитков, которые помогут укрепить здоровье сердца и снизить уровень холестерина.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай известен своими многочисленными преимуществами для здоровья, включая способность стабилизировать уровень холестерина. Он содержит антиоксиданты, называемые катехинами, которые помогают предотвратить всасывание холестерина в кишечнике, тем самым снижая уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Кроме того, зеленый чай способствует выработке холестерина "хорошего" (ЛПВП), что дополнительно поддерживает здоровье сердца. Старайтесь выпивать как минимум две чашки зеленого чая в день, чтобы воспользоваться его преимуществами по снижению холестерина.

Чай из гибискуса

Чай, приготовленный из высушенных лепестков цветка гибискуса, не только прекрасно освежает, но и эффективен для снижения уровня холестерина. Исследования показали, что регулярное употребление этого чая может привести к значительному снижению уровня холестерина. Это объясняется высоким содержанием антоцианов и других антиоксидантов, помогающих улучшить липидный профиль и уменьшить воспаление в организме. Ежедневно выпивайте чашку чая из гибискуса, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина и общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Свекольный сок

Фото: Pixabay

Свекольный сок — это источник питательных веществ, который предлагает множество преимуществ для здоровья, включая способность снижать уровень холестерина. Он содержит соединения, называемые беталаинами, которы снижают уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина. Кроме того, свекольный сок богат пищевыми нитратами, которые помогают улучшить кровоток и общее здоровье сердца. Включите свекольный сок в свой ежедневный рацион, смешивая свежую свеклу с другими фруктами и овощами или наслаждаясь им как самостоятельным напитком.

Овсяное молоко

Овсяное молоко — безмолочная альтернатива коровьему молоку, помогающая снизить уровень холестерина благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, особенно бета-глюканов. Растворимая клетчатка помогает снизить уровень холестерина ЛПНП, связываясь с частицами холестерина в пищеварительном тракте и выводя их из организма. Исследования показали, что включение овсяного молока в ваш рацион может привести к значительному снижению уровня холестерина, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Используйте овсяное молоко в качестве питательной основы для коктейлей, хлопьев или кофе, чтобы поддержать здоровье сердца.

Вода с лимоном

Фото: Freepik

Вода с лимоном — простой, но эффективный напиток, который помогает снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья. Лимоны богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме. Кроме того, лимонная вода содержит пектин — тип растворимой клетчатки, которая, как было доказано, снижает уровень холестерина ЛПНП. Питье теплой лимонной воды утром натощак может помочь стимулировать пищеварение, вывести токсины из организма и поддержать здоровый уровень холестерина. Выжмите сок половины лимона в стакан теплой воды и наслаждайтесь им ежедневно.

Включение этих пяти напитков в свой рацион может помочь естественным образом снизить уровень холестерина и укрепить здоровье сердца. Внося простые изменения в свое питание и выбирая напитки, богатые питательными веществами, вы можете контролировать уровень холестерина в организме и снизить риск сердечных заболеваний. Наряду со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями эти напитки могут сыграть ценную роль в поддержании оптимального уровня холестерина и общего благополучия.

Напомним, диетологи назвали специи, которые помогут снизить высокий уровень холестерина.

Ранее Фокус писал о том, что не всегда виновником высокого холестерина является именно пища, поэтому, в первую очередь, нужно наладить работу печени, кишечника, желчного пузыря и уже дополнительно работать с питанием.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.