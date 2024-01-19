Диетологи назвали специи, которые помогут снизить высокий уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может быть опасен для вашего здоровья. Диетологи рекомендуют добавить в свой рацион специю, которая поможет снизить холестерин.

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Кулинарные специи улучшают вкус продуктов и повышают их питательную ценность. Они известны своими питательными свойствами и уже много лет изучаются в медицинских и лечебных целях. Использование специй для ароматизации продуктов позволяет добавлять меньше соли и жира при приготовлении пищи. Это полезно при многих заболеваниях, особенно при высоком уровне холестерина. Об этом пишет Eating Well.

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Высокий уровень холестерина является одним из предшественников сердечно-сосудистых заболеваний. Печень вырабатывает холестерин, необходимый для выработки гормонов, витамина D и других соединений, помогающих пищеварению. Кроме того, холестерин также содержится в продуктах питания. Повышенный уровень холестерина увеличивает риск образования бляшек, которые могут сужать артерии, вызывая атеросклероз, что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта.

Фото: Freepik

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что уровень холестерина является одним из основных изменяемых факторов, на который может влиять образ жизни, такой как диета и физические упражнения.

Регулярная физическая активность, отказ от курения, снижение стресса и диета — все это может повлиять на уровень холестерина. Фактически, диета, богатая клетчаткой, связана со здоровьем сердца и снижением риска сердечных заболеваний. Специи также могут улучшить способность организма поддерживать уровень холестерина в здоровом диапазоне.

Рене Корчак, доктор медицинских наук и практикующий врач-диетолог, говорит: "Специи содержат уникальные биологически активные соединения растительного происхождения, которые могут снижать уровень холестерина, увеличивать кровоток и даже помогать поддерживать уровень сахара в крови".

Какая специя поможет?

Фото: Pixabay

Корица — специя номер один при повышенном уровне холестерина. Частично потому, что высокий уровень холестерина часто связан с высоким уровнем глюкозы, а корица помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом. Корица также обладает противовоспалительными свойствами, и ее использование в качестве заменителя жиров, сахара и соли является частью диеты, полезной для сердца.

Диетолог Джордан Хилл, RDN рекомендует людям с высоким уровнем холестерина "включать такие специи, как корица, кайенский перец, чеснок, имбирь и куркуму, если они еще этого не сделали". Корчак соглашается и отмечает, что эти специи "часто описываются в научной литературе как улучшающие вкус продуктов и напитков, приносящие при этом некоторую пользу для здоровья, однако не все специи одинаковы".

Корица (Cinnamomum zeylanicum) добывается из коры различных видов коричных деревьев. Согласно системному обзору Clinical Nutrition, проведенному в 2019 году, изучались терапевтические эффекты корицы: от снижения уровня сахара и холестерина в крови до уменьшения воспаления.

В небольшом клиническом контрольном исследовании 2017 года, опубликованном в журнале "Липиды в здоровье и болезни", исследователи выяснили влияние перорального приема корицы (3 грамма в день) по сравнению с 2,5 грамма пшеничной муки в течение 16 недель у азиатских индейцев с метаболическим синдромом. Они обнаружили, что в группе, принимавшей добавки, наблюдалось значительно большее снижение веса, абдоминального ожирения, общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и артериального давления по сравнению с плацебо. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить дозу и продолжительность лечения, чтобы получить положительный эффект.

Стоит ли принимать добавки с корицей?

Фото: Pixabay

Если вы принимаете лекарства для снижения уровня холестерина или лекарства, снижающие уровень глюкозы, обязательно обсудите прием добавок со своим врачом перед началом приема. "Трудно сказать, что определенные специи полностью снижают уровень холестерина, поскольку исследования немного противоречивы из-за разных планов исследований, изучаемых популяций, а также количества или формы специй". Таким образом, добавки с корицей следует использовать в качестве дополнения к изменению образа жизни, диете, богатой клетчаткой, регулярной физической активности, адекватному сну и снижению веса (при наличии показаний), а не в качестве замены", — отмечает Корчак.

Кулинарное использование корицы может быть полезным, можно использовать порошок корицы в дозе 1/4–1 чайной ложки в день. Обратите внимание, что в кассийской корице содержится больше кумарина, чем в цейлонской — это соединение, которое может повлиять на печень при приеме в больших дозах. Если вы планируете регулярно употреблять корицу, возможно, вам стоит поискать цейлонскую.

Как включить корицу в свой рацион

Фото: Freepik

Добавление специй в свой рацион – это вкусно и полезно для здоровья. "Возможности безграничны, когда дело доходит до использования специй", — говорит Хилл. Она рекомендует "добавлять корицу в выпечку, в кофейную гущу перед завариванием, в тесто для блинов или посыпать греческий йогурт". Используйте корицу для ароматизации супов, тушеных блюд и напитков, чтобы получить дополнительный источник белка.

Хотя данные о корице и холестерине многообещающие, простое добавление корицы в свой рацион без изменения общего режима питания не снизит уровень холестерина. А вот замена соли, сахара и насыщенных жиров специями – отличный способ улучшить здоровье. Использование корицы в качестве дополнения к изменению образа жизни может стать дополнительным инструментом для снижения уровня холестерина.

Напомним, корица не только способна создать теплую атмосферу в доме и улучшить вкус яблочного пирога или кофе, она также может быть полезна и для здоровья

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.