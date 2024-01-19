Дієтологи назвали спеції, які допоможуть знизити високий рівень холестерину

Високий рівень холестерину може бути небезпечним для вашого здоров'я. Дієтологи рекомендують додати до свого раціону спецію, яка допоможе знизити холестерин.

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Кулінарні спеції покращують смак продуктів та підвищують їхню поживну цінність. Вони відомі своїми поживними властивостями і вже багато років вивчаються в медичних і лікувальних цілях. Використання спецій для ароматизації продуктів дає змогу додавати менше солі та жиру під час приготування їжі. Це корисно при багатьох захворюваннях, особливо при високому рівні холестерину. Про це пише Eating Well.

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Високий рівень холестерину є одним із попередників серцево-судинних захворювань. Печінка виробляє холестерин, необхідний для вироблення гормонів, вітаміну D та інших сполук, що допомагають травленню. Крім того, холестерин також міститься в продуктах харчування. Підвищений рівень холестерину збільшує ризик утворення бляшок, які можуть звужувати артерії, спричиняючи атеросклероз, що збільшує ризик серцевого нападу або інсульту.

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Американська кардіологічна асоціація зазначає, що рівень холестерину є одним з основних змінних чинників, на який може впливати спосіб життя, такий як дієта і фізичні вправи.

Регулярна фізична активність, відмова від куріння, зниження стресу та дієта — все це може вплинути на рівень холестерину. Фактично, дієта, багата на клітковину, пов'язана зі здоров'ям серця і зниженням ризику серцевих захворювань. Спеції також можуть поліпшити здатність організму підтримувати рівень холестерину в здоровому діапазоні.

Рене Корчак, доктор медичних наук і практикуючий лікар-дієтолог, каже: "Спеції містять унікальні біологічно активні сполуки рослинного походження, які можуть знижувати рівень холестерину, збільшувати кровотік і навіть допомагати підтримувати рівень цукру в крові".

Яка спеція допоможе?

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Кориця — спеція номер один при підвищеному рівні холестерину. Частково тому, що високий рівень холестерину часто пов'язаний з високим рівнем глюкози, а кориця допомагає знизити рівень цукру в крові в людей з діабетом. Кориця також має протизапальні властивості, і її використання як замінника жирів, цукру і солі є частиною дієти, корисної для серця.

Дієтолог Джордан Гілл, RDN рекомендує людям з високим рівнем холестерину "включати такі спеції, як кориця, кайєнський перець, часник, імбир і куркуму, якщо вони ще цього не зробили". Корчак погоджується і зазначає, що ці спеції "часто описуються в науковій літературі як такі, що покращують смак продуктів і напоїв і приносять при цьому деяку користь для здоров'я, проте не всі спеції однакові".

Кориця (Cinnamomum zeylanicum) видобувається з кори різних видів коричних дерев. Згідно з системним оглядом Clinical Nutrition, проведеним 2019 року, вивчали терапевтичні ефекти кориці: від зниження рівня цукру і холестерину в крові до зменшення запалення.

У невеликому клінічному контрольному дослідженні 2017 року, опублікованому в журналі "Ліпіди в здоров'ї та хворобі", дослідники з'ясували вплив перорального приймання кориці (3 грами на день) порівняно з 2,5 грама пшеничного борошна протягом 16 тижнів в азіатських індіанців із метаболічним синдромом. Вони виявили, що в групі, яка приймала добавки, спостерігалося значно більше зниження ваги, абдомінального ожиріння, загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та артеріального тиску порівняно з плацебо. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб визначити дозу та тривалість лікування, щоб отримати позитивний ефект.

Чи варто приймати добавки з корицею?

Фото: Pixabay

Якщо ви приймаєте ліки для зниження рівня холестерину або ліки, що знижують рівень глюкози, обов'язково обговоріть прийом добавок зі своїм лікарем перед початком прийому. "Важко сказати, що певні спеції повністю знижують рівень холестерину, оскільки дослідження дещо суперечливі через різні плани досліджень, популяції, які вивчаються, а також кількість або форму спецій". Таким чином, добавки з корицею слід використовувати як доповнення до зміни способу життя, дієти, багатої на клітковину, регулярної фізичної активності, адекватного сну і зниження ваги (за наявності показань), а не як заміну", — зазначає Корчак.

Кулінарне використання кориці може бути корисним, можна використовувати порошок кориці в дозі 1/4-1 чайної ложки на день. Зверніть увагу, що в кассійській кориці міститься більше кумарину, ніж у цейлонській — це сполука, яка може вплинути на печінку під час вживання у великих дозах. Якщо ви плануєте регулярно вживати корицю, можливо, вам варто пошукати цейлонську.

Як включити корицю у свій раціон

Фото: Freepik

Додавання спецій у свій раціон — це смачно і корисно для здоров'я. "Можливості безмежні, коли справа доходить до використання спецій", — каже Гілл. Вона рекомендує "додавати корицю у випічку, у кавову гущу перед заварюванням, у тісто для млинців або посипати грецький йогурт". Використовуйте корицю для ароматизації супів, тушкованих страв і напоїв, щоб отримати додаткове джерело білка.

Хоча дані про корицю і холестерин багатообіцяючі, просте додавання кориці у свій раціон без зміни загального режиму харчування не знизить рівень холестерину. А ось заміна солі, цукру і насичених жирів спеціями — чудовий спосіб поліпшити здоров'я. Використання кориці як доповнення до зміни способу життя може стати додатковим інструментом для зниження рівня холестерину.

Нагадаємо, кориця не тільки здатна створити теплу атмосферу в оселі та покращити смак яблучного пирога або кави, вона також може бути корисною і для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що кориця не тільки допомагає надати стравам вишуканого аромату, а й прибрати кілька сантиметрів у талії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.