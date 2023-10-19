Кава з корицею: як вживати популярну пряність, щоб не нашкодити здоров'ю

Кориця — одна з основних осінніх прянощів, яка поряд з мускатним горіхом, гвоздикою та імбиром посідає гідне місце на кожній кухні. Які переваги від вживання цієї спеції і в чому варто проявити обережність.

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Кориця не тільки здатна створити теплу атмосферу в домі і поліпшити смак яблучного пирога або кави, а так само, як показують дослідження, може бути корисною і для вашого здоров'я. Про це пише Huffpost.

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Терапевт і професор Медичної школи Університету Тафтса Майкл Л. Дансінгер каже, що "є достатньо досліджень, які в сукупності припускають, що близько 1/2 чайної ложки кориці на день може трохи покращити рівень цукру в крові, резистентність до інсуліну, кров'яний тиск, рівень холестерину і запалення порівняно з плацебо". Спеція вже показала позитивні результати для деяких людей з діабетом 2 типу та ожирінням.

Дипломований дієтолог Джулія Зумпано зазначає: "Хоча ми знаємо, що користь кориці реальна, точні дозування ще не встановлені, оскільки необхідні додаткові дослідження". Але вона також додала: "Використовуйте корицю якомога частіше як прянощі, щоб отримати користь".

Як вживати корицю?

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"Не обманюйте себе, думаючи, що булочки з корицею або добавки з корицею — допоможуть у лікуванні діабету або допоможуть запобігти проблемам зі здоров'ям", — каже Дансінгер. "Найкращий спосіб використовувати корицю — включити її в план здорового харчування. Багато експертів у галузі охорони здоров'я сходяться на думці, що загальна стратегія здорового харчування і способу життя має вирішальне значення для підтримки здоров'я та довголіття, а також для мінімізації ризику серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу, раку, деменції та багатьох інших поширених проблем зі здоров'ям".

Зумпано зазначає: "Якщо ви хочете використовувати корицю як добавку у формі капсул, поговоріть зі своїм лікарем або дипломованим дієтологом, які допоможуть вам підібрати дозу, що підходить саме вам. Будьте обережні з добавками кориці і переконайтеся, що вони протестовані третьою стороною".

Як додати корицю до свого раціону

Дипломована дієтологиня Емі Горін додає корицю до кави, десертів і супів. І вона підкреслює ще одну перевагу спеції: "Дивно, але кориця може похвалитися насичувальною клітковиною. Лише одна чайна ложка кориці містить більше грама клітковини".

І важливо пам'ятати, що чудовий смак кориці може бути гарною альтернативою цукру, каже лікарка-дієтологиня Челсі Амер: "Додавання кориці до ваших страв може надати їм смаку без додавання цукру, що допоможе знизити загальне споживання цукру", — додає Амер.

Корицею можна посипати вівсянку або ранкову каву. "Мені також подобається додавати корицю в тісто будь-якої випічки, яку я готую на сніданок, як-от млинців і вафель", — каже дієтолог Майкл С. Вільямс. "Вона надає теплого смаку пікантним рецептам, тому спробуйте поєднувати її з такими спеціями, як гвоздика, кардамон і мускатний горіх. Кориця також добре поєднується з такими інгредієнтами, як яблука, абрикоси, чорниці, груші, банани, мигдаль та курка".

Вживання занадто великої кількості кориці може призвести до пошкодження печінки, виразок у роті та зниження рівня цукру в крові.

Не перестарайтеся!

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Хоч би як здорово це звучало, занадто багато хорошого може виявитися поганою ідеєю, це працює навіть із корицею. "Кориця потенційно може бути токсичною у великих кількостях, наприклад, якщо ви приймаєте до трьох чайних ложок на день", — каже Дансінгер.

"Оптимальна кількість кориці для користі для здоров'я може варіюватися залежно від чинників, зокрема від стану вашого здоров'я, переносимості та конкретних бажаних переваг", — каже дипломована лікарка-дієтологиня Карісса Галлоуей. Вона додала: "Важливо зазначити, що, хоча кориця справді приносить потенційну користь для здоров'я, її надмірне вживання може також мати несприятливі наслідки, особливо якщо ви приймаєте певні ліки або маєте супутні захворювання".

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Експерти зазначають, що велика кількість кориці може призвести до пошкодження печінки, виразок у роті та низького рівня цукру в крові. Він додав: "І, як і у випадку з будь-якою порошкоподібною речовиною, вдихання кориці може призвести до респіраторних проблем, таких як кашель, чхання і утруднення дихання".

Не варто вважати цю спецію "срібною кулею" або використовувати її для заміни призначеного лікарем лікування, бо ще необхідно провести додаткові дослідження спеції, каже лікарка-дієтологиня Шерон Палмер, однак, "вважайте це частиною свого здорового способу життя, яка захищає від хвороб".

Нагадаємо, спеції і трави використовують люди в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

Раніше Фокус писав про те, що кориця не тільки допомагає надати стравам вишуканого аромату, а й прибратикілька сантиметрів у талії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.