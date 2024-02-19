Наталья Могилевская ответила, вышла ли она замуж за нового бойфренда

48-летняя певица Наталья Могилевская рассказала подробности своей личной жизни и заинтриговала заявлением о женитьбе с новым бойфрендом. Фактами из своих новых отношений певица поделилась в программе "Люкс ФМ".

В частности, Наталья Могилевская призналась, что считает неуместным свадьбу и громкие гуляния в условиях войны. Именно поэтому со своим новым избранником певица сосредоточилась исключительно на атмосфере в отношениях, совместной помощи армии и военным.

Также Могилевская отметила, что сейчас они с мужем направляют свои деньги не на то, чтобы отпраздновать свадьбу. Пока свои финансовые ресурсы они решили направить на помощь.

1:50 — о свадьбе с новым мужем

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На вопрос журналистки, нет ли желания певица со своим мужем спокойно зарегистрировать отношения. На что Могилевская ответила с интригой, намекнув, что возможно уже официально зарегистрировала отношения с новым мужем.

Стоит отметить, что ранее Могилевская призналась, что с новым избранником познакомилась в период начала полномасштабной войны в Украине, однако как выяснилось впоследствии все это время, пара жила рядом друг с другом.

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Могилевская появилась на людях с ребенком, который называет ее мамой. Уже впоследствии Наталья Могилевская показала своего мужа и раскрыла имена дочерей.