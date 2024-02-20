20 февраля 2024 года: святителя Льва, епископа Катанского - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше воздержаться от импульсивных обещаний, которые вы не сможете выполнить. Ясная погода в этот день — к хорошему урожаю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского. За доброе сердце и безусловную любовь Господь наградил его даром исцеления и чудотворения.
Также 20 февраля — День Героев Небесной Сотни.
Что нельзя делать 20 февраля:
- начинать новые дела
- врать, хитрить, осуждать людей
- давать обещания
- ругаться, выяснять отношения
Народные приметы и поверья:
- снегопад — у плохому урожаю
- ясная погода — к хорошему урожаю
- снег с дождем — к скорой оттепели
День ангела празднуют:
Василий, Давид, Иван, Лев, Лука, Николай, Сергей, Сильвестр, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав
Родились сегодня:
1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая
1967 — Курт Кобейн (ум. 1994), американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana
А также в этот день:
1872 — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей
1962 — трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет