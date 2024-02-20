20 февраля 2024 года: святителя Льва, епископа Катанского - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше воздержаться от импульсивных обещаний, которые вы не сможете выполнить. Ясная погода в этот день — к хорошему урожаю.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского. За доброе сердце и безусловную любовь Господь наградил его даром исцеления и чудотворения.

Также 20 февраля — День Героев Небесной Сотни.

Что нельзя делать 20 февраля:

начинать новые дела

врать, хитрить, осуждать людей

давать обещания

ругаться, выяснять отношения

Народные приметы и поверья:

снегопад — у плохому урожаю

ясная погода — к хорошему урожаю

снег с дождем — к скорой оттепели

День ангела празднуют:

Василий, Давид, Иван, Лев, Лука, Николай, Сергей, Сильвестр, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав

Родились сегодня:

1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая

1967 — Курт Кобейн (ум. 1994), американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana

А также в этот день:

1872 — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей

1962 — трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет