20 лютого 2024 року: святителя Лева, єпископа Катанського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще утриматися від імпульсивних обіцянок, які ви не зможете виконати. Ясна погода цього дня — до вдалого врожаю.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Лева, єпископа Катанського. За добре серце і безумовну любов Господь нагородив його даром зцілення і чудотворення.

Також 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні.

Що не можна робити 20 лютого:

починати нові справи

брехати, хитрувати, засуджувати людей

давати обіцянки

лаятися, з'ясовувати стосунки

Народні прикмети та повір'я:

снігопад — до поганого врожаю

ясна погода — до гарного врожаю

сніг із дощем — до швидкої відлиги

День ангела святкують:

Василь, Давид, Іван, Лев, Лука, Микола, Сергій, Сильвестр, Тихон, Федір, Пилип, Ярослав

Народилися сьогодні:

1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель, актриса і телеведуча

1967 — Курт Кобейн (пом. 1994), американський рок-музикант, лідер групи Nirvana

А також у цей день:

1872 — у Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей

1962 — тричі облетівши Землю, Джон Гленн здійснив перший американський орбітальний космічний політ