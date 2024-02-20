В начале 2024 года принцессе Уэльской сделали "плановую" операцию. Сейчас она восстанавливается в Виндзоре.

Принц Уильям дал редкий комментарий о Кейт Миддлтон после ее операции на брюшной полости в январе 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Сейчас принцесса Уэльская выздоравливает в Виндзоре, и, как ожидается, вернется к публичным обязанностям только после Пасхи 2024 года. Тем временем будущий король Великобритании посетил церемонию BAFTA ("британский Оскар") без возлюбленной.

Сын Чарльза III, который является президентом BAFTA, признался, что они с женой любят смотреть фильмы вместе дома, и хотя они обычно стараются пересмотреть как можно больше фильмов-номинантов накануне, в этом году они не смогли так сделать.

"Мне жаль, что Кэтрин здесь нет. Ей очень нравится BAFTA", — рассказал многодетный отец.

"Всегда приятно присоединиться к лучшим киноиндустрии на The @bafta Awards. Поздравляем всех номинантов и победителей этого вечера!" — оставили Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщение на своей странице в Instagram.

Принц Уильям на BAFTA-2024

В частности, принц Уэльский рассказал: "Всех, кого я смотрю, она смотрит вместе со мной. Поэтому мы тщательно это просматриваем". В этом же году они не смогли ознакомиться со всеми номинантами, как раньше, однако надеются впоследствии наверстать это.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям будет "защищать" Кейт Миддлтон в сложные времена.

Также Фокус писал о причинах долгого пребывания Кейт Миддлтон в больнице.