Кайя Гербер появилась на вечеринке в эффектном мини-платье (фото)

На гламурном мероприятии в Лондоне юная звезда подиумов появилась без бойфренда, актера Остина Батлера. Она выбрала золотистый наряд без бретелек.

22-летняя американская модель Кайя Гербер появилась на публике в смелом золотом платье от Celine by Hedi Slimane во время вечеринки BAFTA British Vogue и Tiffany & Co. в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь супермодели Синди Кроуфорд выбрала для появления в столице Великобритании эффектный наряд без бретелек и с кисточками.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

На ногах девушки актера Остина Батлера были туфли на высоком каблуке. Волосы юная знаменитость оставила распущенными и сделала эффектный вечерний макияж.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Наследница Синди Кроуфорд практически отказалась от аксессуаров, однако носила в руках золотистый клатч.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Бойфренда Кайи, актера Остина Батлера, вместе с ней в этот вечер не было. Звезда фильма "Элвис" и американская модель начали встречаться в конце 2021 года. С тех пор они неоднократно выходили вместе на публику.

До этого дочь Синди Кроуфорд состояла в отношениях с австралийским актером Джейкобом Элорди, известным по ролям в сериале "Эйфория" и фильме "Солтберн".

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Принц Уильям посетил церемонию в Лондоне сам, поскольку его жена Кейт Миддлтон продолжает выздоравливать после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.

Также Фокус писал о появлении Кайи Гербер в кино.