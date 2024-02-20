"Лунную ночь" Айвазовского, похищенную из Украины, продали почти за миллион долларов

Более 50 картин художника, принадлежащих Музейному фонду Украины, среди которых была и "Лунная ночь", незаконно передали в Симферопольский художественный музей в 2014 году.

В Московском аукционном доме была продана картина Ивана Айвазовского "Лунная ночь", написанная в 1878 году. Она ушла с молотка за 92 миллиона рублей (995440 долларов). В 2017 году Интерпол объявил увезенные картины в международный розыск. Об этом пишет "РИА новости".

Более 50 картин Айвазовского, принадлежащих Музейному фонду Украины, среди которых и "Лунная ночь", незаконно передали в Симферопольский художественный музей в начале российской оккупации Крыма в 2014 году.

В 2017 году Интерпол объявил увезенные картины в международный розыск. Россия нарушает международное право, в частности, конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, согласно которой запрещено вывозить и передавать право собственности на культурные ценности.

Картина "Лунная ночь" стала основным лотом аукциона в Московском аукционном доме 18 февраля.

"Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями "Лунная ночь" кисти Ивана Айвазовского. Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 миллиона рублей", — сказано в сообщении "Аукционного холдинга".

Ранее бывший прокурор Украины Гюндуз Мамедов сообщал о незаконной продаже полотна Айвазовского.

Сообщение Гюндуза Мамедова Фото: Twitter

На это в российском "Аукционном холдинге" заявили, что аукцион не выставлял на торги картину Айвазовского "Лунная ночь", объявленную Украиной в международный розыск, отметив, что речь идет о другой картине художника с идентичным названием.

Якобы на торгах в Москве была представлена картина, купленная на аукционе Stockholms Auktionsverk в Швеции в 2008 году. В розыске же находится другая картина Айвазовского, которая датируется 1882 годом и числится в фонде Симферопольского государственного музея. Впрочем, фото, или видео с аукциона в Сети нет, так что неясно, какое именно полотно было продано.

Также на торгах в Московском аукционном доме были проданы картины:

"Патриарх Филарет" Ильи Репина за 29,5 млн рублей, "Гималаи" Николая Рериха за 12 млн рублей, "Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде" Василия Верещагина за 9,5 млн рублей и авторская копия статуи "Кентавр указующий" Эрнста Неизвестного за 6,5 млн рублей.

Напомним, что Иван Константинович Айвазовский родился в армянской семье в Крыму. Его родители до этого жили в Галиции, куда переехали из Армении. Айвазовский знал украинский язык, а кроме моря в своем творчестве часто обращался к украинской культуре. У него есть работы: "Свадьба в Украине", "Украинский пейзаж с чумаками при луне", "Мельница на берегу реки. Украина" и прочие.

Напомним, вскоре после вторжения ВС РФ в Украину, в Мариуполе был уничтожен Художественный музей имени Архипа Куинджи. Оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было — там оставались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова. В то же время в музее хранились оригиналы работ других украинских художников — Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других.