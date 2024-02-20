На церемонии BAFTA на сцену пробрался известный пранкер

Пранкер, который себя называет Лизвани, стоял за спинами съемочной группы фильма "Оппенгеймер". А продюсер Эмма Томас зачитывала со сцены благодарственную речь.

Церемония BAFTA, которая прошла в Лондоне на этих выходных, не обошлась без скандалов. Оказалось, что на нее пробрался известный пранкер Лизвани. И он не просто сидел в зале, или позировал фотографам. Он оказался на сцене, когда Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и прочие, получили награду за фильм "Оппенгеймер". Об этом пишет The Standard.

Лизвани был одет в черный костюм и бандану. И он не делал ничего, чтобы привлечь к себе внимание. Молодой человек просто стоял за спинами съемочной команды "Оппенгеймера".

Пранкер Лизвани на сцене с Ноланом

Ни они, ни зрители, ни охрана не отреагировали на его присутствие на сцене мероприятия, на котором присутствовал Уильям, принц Уэльский.

В какой-то момент во время выступления пранкер сунул в карман что-то похожее на провод, когда продюсер Эмма Томас говорила о своей любви к Магнусу Нолану, ее сыну от Кристофера Нолана.

Также он перекинулся парой реплик с Киллианом Мерфи, который получил награду в номинации "лучшая мужская роль".

Представитель Bafta заявил: "Вчера вечером охрана задержала шутника из социальных сетей после того, как он присоединился к победителям финальной премии на сцене. Мы относимся к этому очень серьезно и не хотим придавать ему какую-либо огласку своими дальнейшими комментариями".

Bafta не назвала имя пранкера, но подписчики его YouTube и TikTok сразу его узнали.

Ранее считалось, что Лизвани удавалось пробраться на такие эксклюзивные мероприятия, как церемония вручения наград Brit Awards, MOBO и на футбольную награду Ballon d'Or во Франции.

На церемонию вручения наград Brit Awards на арене O2 в Лондоне Лизвани пробрался через VIP-вход, надев шапку и фартук повара.

Он вошел в VIP-зону, где пообщался с YouTuber KSI, и оказался на ITV после того, как сел за стол позади комика Мо Гиллигана.

В том же году Лизвани также побывал в Париже, где переоделся в комбинезон механика, чтобы пробраться через боковую дверь и прорваться на церемонию вручения Золотого мяча ФИФА. Тогда его поймала охрана и выгнала из здания.

После BAFTA Лизвани разместил в своем аккаунте в Instagram снимок своего экрана во время трансляции BBC и написал: "Вот я и Мерфи получаем нашу награду".

Он также отметил, что полиция конфисковала часть его видеозаписей с наград.

Напомним, триумфатором церемонии стал Кристофер Нолан и его байопик "Оппенгеймер". Картина получила награды в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Также награды домой унесли Роберт Дауни-младший и Киллиан Мерфи.

Лизвани на сцене вместе с Кристофером Ноланом и прочими Фото: BBC

В номинации "главная актриса" победила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Бедные несчастные".

Также "Оппенгеймер" был награжден за лучшую операторскую работу, оригинальную музыку и монтаж.

Напомним, ранее Фокус писал о лучших нарядах красной дорожки BAFTA.