На церемонии BAFTA на сцену пробрался известный пранкер
Пранкер, который себя называет Лизвани, стоял за спинами съемочной группы фильма "Оппенгеймер". А продюсер Эмма Томас зачитывала со сцены благодарственную речь.
Церемония BAFTA, которая прошла в Лондоне на этих выходных, не обошлась без скандалов. Оказалось, что на нее пробрался известный пранкер Лизвани. И он не просто сидел в зале, или позировал фотографам. Он оказался на сцене, когда Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и прочие, получили награду за фильм "Оппенгеймер". Об этом пишет The Standard.
Лизвани был одет в черный костюм и бандану. И он не делал ничего, чтобы привлечь к себе внимание. Молодой человек просто стоял за спинами съемочной команды "Оппенгеймера".
Ни они, ни зрители, ни охрана не отреагировали на его присутствие на сцене мероприятия, на котором присутствовал Уильям, принц Уэльский.
В какой-то момент во время выступления пранкер сунул в карман что-то похожее на провод, когда продюсер Эмма Томас говорила о своей любви к Магнусу Нолану, ее сыну от Кристофера Нолана.
Также он перекинулся парой реплик с Киллианом Мерфи, который получил награду в номинации "лучшая мужская роль".
Представитель Bafta заявил: "Вчера вечером охрана задержала шутника из социальных сетей после того, как он присоединился к победителям финальной премии на сцене. Мы относимся к этому очень серьезно и не хотим придавать ему какую-либо огласку своими дальнейшими комментариями".
Bafta не назвала имя пранкера, но подписчики его YouTube и TikTok сразу его узнали.
Ранее считалось, что Лизвани удавалось пробраться на такие эксклюзивные мероприятия, как церемония вручения наград Brit Awards, MOBO и на футбольную награду Ballon d'Or во Франции.
На церемонию вручения наград Brit Awards на арене O2 в Лондоне Лизвани пробрался через VIP-вход, надев шапку и фартук повара.
Он вошел в VIP-зону, где пообщался с YouTuber KSI, и оказался на ITV после того, как сел за стол позади комика Мо Гиллигана.
В том же году Лизвани также побывал в Париже, где переоделся в комбинезон механика, чтобы пробраться через боковую дверь и прорваться на церемонию вручения Золотого мяча ФИФА. Тогда его поймала охрана и выгнала из здания.
После BAFTA Лизвани разместил в своем аккаунте в Instagram снимок своего экрана во время трансляции BBC и написал: "Вот я и Мерфи получаем нашу награду".
Он также отметил, что полиция конфисковала часть его видеозаписей с наград.
Напомним, триумфатором церемонии стал Кристофер Нолан и его байопик "Оппенгеймер". Картина получила награды в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Также награды домой унесли Роберт Дауни-младший и Киллиан Мерфи.
В номинации "главная актриса" победила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Бедные несчастные".
Также "Оппенгеймер" был награжден за лучшую операторскую работу, оригинальную музыку и монтаж.
Напомним, ранее Фокус писал о лучших нарядах красной дорожки BAFTA.